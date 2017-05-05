Дураки и морковки. Как тролли-провокаторы охотятся на политиков

Несколько недель назад в Вашингтоне, в ходе встречи Ангелы Меркель и Дональда Трампа, произошёл пикантный случай. Журналисты во время протокольной съёмки попросили президента США пожать канцлеру Германии руку, но тот просьбу проигнорировал. Тем самым американский президент, видимо, хотел утвердиться в образе всемогущего лидера, показав своё превосходство над Меркель. Но эта попытка оказалась провальной. Видео с протокольной съёмки тотчас попало в Сеть, спровоцировав массу гневных выпадов в сторону Трампа даже со стороны его сторонников. Поняв, что дело пахнет жареным, соратники президента принялись оправдываться, что тот просто не услышал просьбу. Но их объяснения выглядели ещё большим издевательством, чем поведение самого Трампа. Дело в том, что на видео просьбу журналистов пожать друг другу руки президенту США повторила сама Меркель, а когда тот проигнорировал и её, снисходительно улыбнулась, давая понять, что подобного рода выходки, пусть и со стороны 70-летнего главы самого могущественного государства в мире, — странное, но всё же ребячество. В этой ситуации неопытный Трамп на фоне политика-тяжеловеса Меркель выглядел откровенно глупо, подтвердив тот факт, что неспособность оценить последствия не только чужих, но и собственных провокаций всегда оборачивается против тебя.

Расклады в цирке

Пик политического троллинга приходится на предвыборный период, когда политики всех мастей всячески стараются дискредитировать друг друга. Одни используют собственную изобретательность и ораторские способности, другие нанимают специально обученных людей — троллей. Цены на их услуги зависят от нескольких факторов. К примеру, когда тролль на улице подбегает к политику с видеокамерой и начинает задавать провокационные вопросы, его может побить охрана. За такой риск заказчику придётся заплатить до $1000. Стоимость же телефонных звонков с розыгрышами, включая публикацию материала, колеблется в пределах $100–300.

Ключевая задача тролля — вывести человека из себя. Чем ярче реагирует жертва, тем лучше. При удачном стечении обстоятельств на удочку попадаются даже опытные политики. В среде троллей до сих пор вспоминают, как во время президентской кампании к одному из кандидатов, Арсению Яценюку, подбежал журналист Андрей Дурнев с огромной морковью в руках, больше напоминающей фаллос. Протягивая её Яценюку, он заявил, что морковку вручает "как символ президентской власти", на что Яценюк, до этого умело реагировавший на подобного рода выходки, выпалил: "Смотри, чтобы я тебе её в жопу не засунул". Этот случай стал хрестоматийным примером неумения украинских политиков реагировать на троллинг.

~$1000 за акцию стоят услуги уличного провокатора против политика

Шутка, повторенная дважды, вызывает скуку, а трижды — раздражение. Этот закон работает и в случае провокаций — эффектного, но далеко не самого эффективного инструмента дискредитации публичного деятеля. В какой-то момент люди начинают понимать, что против политика ведётся целенаправленная кампания, и акции перестают достигать своих целей. Чтобы этого не происходило, троллям всё время приходится изворачиваться.

"Когда на встрече с избирателями вдруг выбегает "клоун", то это сработает один-три раза. На четвёртый бабушки сами его побьют, — говорит Дмитрий Раимов, куратор Свободной школы журналистики. — Куда дешевле и эффективнее отправить на встречу подготовленного пенсионера, который начнёт задавать неправильные вопросы, и из приятной встречи получится не очень комфортная для политика дискуссия".

Дубинка тролля

Чаще всего задача провокаторов бывает двух видов: акция прямого действия вроде вручения морковки Яценюку и яркие выходки на пресс-конференциях, где с помощью глупых или неудобных вопросов тролли выставляют политика идиотом. Если тот запутался, сказал глупость или даже замолчал — значит, акция прошла успешно. Основным приёмом для острого вопроса является излюбленное "бытует мнение" и "люди считают", которыми тролли прикрывают любое оскорбление.

"Был у меня случай с Владимиром Литвином, бывшим главой Верховной Рады. Я спросил, как он относится к тому, что люди считают его политическим трупом, — рассказывает Василий Крутчак, завсегдатай парламентской тролль-тусовки. — Любому человеку было бы неприятно это слышать. Он тоже растерялся, но быстро взял себя в руки и ответил: "Понимаете, меня не приглашают на передачи, мною не интересуются, поэтому так и называют".

Иногда забавные моменты происходят абсолютно случайно. "Спонтанно получилось видео с казаком Гаврилюком — я хотел его спровоцировать, но не ожидал, что он на камеру ответит, мол, больше половины депутатов в Раде — пи*арасы, — вспоминает Крутчак. — Он был открыт, шёл на контакт, и я понимал, что надо задавать как можно больше вопросов. Правда, после того случая с ним провели беседу и больше Гаврилюк так открыто со мной не разговаривает".

Отдельной категорией троллинга являются телефонные розыгрыши, больше известные как пранки. В последнее время их всё чаще используют спецслужбы России в войне против Украины. Именно они вынудили украинскую лётчицу Надежду Савченко прекратить сухую голодовку в российской тюрьме. Для этого пранкеры связались с её адвокатами под видом сотрудников Администрации президента Украины, передав якобы от лица Порошенко письмо Надежде, в котором тот просит её прекратить голодовку. Замысел российских спецслужб удался: адвокаты поверили, отдав поддельное письмо Савченко, в результате чего она снова начала пить воду.

Отдельной категорией троллинга являются телефонные розыгрыши, больше известные как пранки

Атакам пранкеров подвергался и сам Порошенко. Осенью прошлого года россияне организовали ему поддельный разговор с президентом Киргизии — на самом деле на другом конце провода был пранкер Вован, сотрудничающий со спецслужбами РФ. В тот же день на официальном сайте главы государства появилась новость о состоявшемся телефонном разговоре Порошенко с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Среди прочего сообщалось, что главы обоих государств договорились продолжить двустороннее сотрудничество, однако разговор оказался липой. Уже через пару недель его смонтированная запись появилась в интернете, а новость о переговорах Порошенко с Атамбаевым исчезла с сайта главы государства. Остаётся только догадываться, какая важная информация оказалась в руках россиян в результате этой грубейшей ошибки украинских спецслужб. И всё по вине троллей-пранкеров.

Короли и шуты

Не упускают случая провоцировать друг друга и политики. Самым профессиональным троллем парламента политконсультант Тарас Загородний называет лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Его карьера сплошь выстроена на эпатажных выходках — к стенам Верховной Рады Ляшко приводил коров, с трибуны парламента предлагал тыкву правительству Азарова, а его вилы давно превратились в мем. Дошло до того, что ради срыва законопроекта об открытии рынка сельхозземли ещё во времена Януковича Ляшко притащил в парламент мешок земли и начал её есть. Причём многие выходки политика оказались настолько удачными, что ушли в народ. "Эти его знаменитые "скотыняки", которые известны всем и живут сами по себе как мем, — говорит Загородний. — А прилипшее к Юлии Тимошенко "московская зозуля"! Это говорит о качественном троллинге".

Провокации Ляшко нередко приводят к нервным срывам коллег. Чего стоит его драка с лидером Оппозиционного блока Юрием Бойко на Согласительном совете Рады в ноябре прошлого года. Бывший регионал долго слушал, как Ляшко обвиняет его в предательстве украинского народа, но на словах о том, почему Бойко до сих пор не в тюрьме, сорвался. Подскочив к радикалу, Бойко с размаху врезал ему в челюсть, после чего Ляшко едва не свалился под стол.

Наиболее яркие троллинг-акции прилипают к политику и становятся мемами. Причём далеко не всегда позитивными. Самым известным мемом оскорбительного толка стала песенка харьковских футбольных болельщиков о российском президенте Владимире Путине. Композиция настолько популярная, что завоевала сердца не только футбольных фанов, но и всех, кому неприятен Путин. При этом российский президент и сам любит троллить. В 2000 году американский ведущий Ларри Кинг спросил его, что произошло с подлодкой "Курск". Ответ Путина "Она утонула" стал нарицательным. Троллит хозяин Кремля и обычных россиян. Во время одной из "прямых линий с президентом" у него спросили, почему в стране нет дорог, если люди платят транспортный налог. На что Путин задал встречный вопрос: "А зачем вам машина, если дорог-то нет?"

Отбить тролля

Многие забронзовевшие деятели подчас совершенно не имеют связи с реальностью, ведь их окружение вливает им в уши сладкую лесть

Ответная реакция на провокацию зависит от опытности политиков. Самое интересное происходит, когда в клинч входят два примерно равных по силе оппонента. Пример тому — перепалка Юлии Тимошенко с премьером Арсением Яценюком в 2015 году. Политики публично обвинили друг друга в работе на Кремль, обменявшись полными яда любезностями. "Дорогая, любимая Юлия Владимировна", "Бесценный и дорогой Арсений Петрович" — обращались друг к другу бывшие союзники, не срываясь на крик. "Тимошенко очень правильно вышла из ситуации, использовав принцип психологического айкидо, — объясняет тонкости политического ремесла Тарас Загородний. — Она не спорила, приняла критику и вернула её назад".

Несмотря на единичные срывы, поучиться сохранять спокойствие в непростых ситуациях можно и у Арсения Яценюка. В декабре 2015-го, во время отчёта правительства о проделанной работе, к нему подошёл народный депутат Андрей Барна с букетом роз. Вручив премьеру цветы, он сгрёб Яценюка в охапку и потащил в зал. Премьер с каменным выражением лица вцепился в трибуну и не отпускал её, покуда из рук Барны его не вырвал Андрей Иванчук. В зале завязалась потасовка, в которой сам Яценюк не участвовал. Спустя минуту он спокойно продолжил отчёт.

Впрочем, далеко не все политики способны устоять в подобных ситуациях. Когда стало известно, что министр финансов Александр Данилюк якобы скрыл от общественности пару офшорных компаний, в коридоре телеканала "112" вместе со съёмочной группой его встретил Олег Ляшко. В прямом эфире политик начал терзать министра вопросом "А ваши офшоры?", на что Данилюк дал дёру. Не теряя возможности, радикал в сопровождении телекамер бросился за министром на улицу, где у Данилюка сдали нервы. С криками "Люди, сделайте что-то с этим клоуном!" министр сбежал. "Эта эмоциональность стала его главной ошибкой, — говорит Дмитрий Раимов. — Он оказался совершенно не готов отвечать конструктивно, хотя политик всегда должен уметь объяснить, откуда у него дорогой костюм или шикарный автомобиль".

Неадекватная реакция на троллинг — следствие того, что политики не могут критически оценить себя. Многие забронзовевшие деятели подчас совершенно не имеют связи с реальностью, ведь их окружение вливает им в уши сладкую лесть. Но если заикание на пресс-конференции, оговорки и прочие мелкие ошибки люди готовы простить, то гордыню и спесь — никогда.