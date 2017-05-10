Ситуация с соглашением об открытом небе с ЕС ухудшилась, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян констатирует ухудшение ситуации с подписанием соглашения о едином авиапространстве между Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщает РБК-Украина.

"На этой неделе (в последнюю неделю апреля, - ред.) я встречался с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли. Традиционно поднимал этот вопрос первым. К сожалению, ситуация даже ухудшилась", - сообщил Омелян.

По его словам, замедление переговоров связано с очередным всплеском напряженности между Испанией и Великобританией из-за Гибралтара (эти две страны спорят за принадлежность Гибралтара и находящегося там аэропорта, страны ЕС не могут согласовать текст соглашения для подписания с Украиной, - ред.).

Министр отметил, что из-за упомянутого конфликта Украина подписала пока только соглашение о либерализации воздушного пространства с некоторыми странами содружества. С остальными ведутся переговоры. В частности, переговоры ведутся с такими странами, как Франция, Бельгия и Австрия.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что рассчитывает на подписание соглашения о совместном авиапространстве с ЕС в 2017 году.