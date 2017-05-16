Фонд госимущества подал в суд иск об отмене приватизации Укртелекома

Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании "ЕСУ", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего телеком-оператора компании "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление к ООО "ЕСУ", ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 миллиарда гривен. Основанием для подачи иска стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", заключенным между Фондом государственного имущества и ООО "ЕСУ", и концепцией послеприватизационного развития ОАО "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью договора", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что в 2011 году в ходе приватизационного конкурса были проданы 92,79% уставного капитала "Укртелекома".