Лося хотят внести в Красную книгу Украины

По разным данным, численность популяции этого животного в стране составляет 2-6 тыс. голов

Министерство экологии инициирует внесение лося в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Принимая во внимание отдельные обращения ученых и экологической общественности по факту снижении численности и сокращение ареала обитания популяции лося, Минприроды обратилось в Национальную комиссию по вопросам Красной книги Украины о возможности отнесения этих животных к краснокнижным видам", - говорится в сообщаении.

Минэкологии уже подготовило и передало официальное письмо в Национальную комиссию по вопросам Красной книги Украины.

Кроме того, министерство инициирует проведение соответствующих исследований, позволяющих провести научный учет популяции лося.

Лось является одним из последних трофейных охотничьих видов. По разным данным, численность популяции этого животного в стране составляет 2-6 тыс. голов.

В то же время ученые отмечают, что если в начале 90-х годов лось встречался во всех областях Украины, кроме Крыма, то сейчас это животное встречается в основном только в лесной зоне.