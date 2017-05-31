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Видео Строительство метро на Троещину займет 4 года, - КГГА

<span class="label red">Видео</span> Строительство метро на Троещину займет 4 года, - КГГА
Киевское метро / Фото: veroyatno.com.ua

Строительные работы могут начать уже в 2018 году

31.05.17 348
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На строительство линии метро на жилой массив Троещина в Киеве потребуется 4 года. Соответствующие работы могут начаться в следующем году. Об этом заявил Николай Поровозник в эфире Громадського радіо, передает Украинская правда

"Если бы все зависело от Киева, я бы сказал, что мы, наверное, начнем со следующего года. В настоящее время специалисты работают на предыдущем ТЭО, который позволит более-менее точно оценить стоимость и сроки строительства. После этого должно быть заключено межправительственное соглашение, тогда можно будет говорить о начале финансирования и строительства ", - сказал Поровозник.

Он добавил, что деньги на метро возьмут в кредит.

"Это будет межправительственное соглашение между Украиной и Китаем. Это проект в рамках большой программы Китая - они достаточно привлекательные условия предлагают Украине в части софинансирования на инфраструктурные проекты. Речь идет о льготном кредите под 2% на 20 лет и софинансирования 85% (китайский кредит - ред .) на 15% (средства Украины) ", - сказал Поворозник.

Метро планируют строить в 2 очереди: первую - от Троещины до метро "Вокзальная" с 3 пересадочными станциями в районе станций "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко" и вторую – от "Вокзальной" до Жулян.

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