Адам Осмаев и Амина Окуева на встрече в МВД / Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Адам Осмаев сегодня выписался из больницы после покушения

Министр внутренних дел наградил добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву. Об этом сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

"Адам Осмаев сегодня выписался из больницы после покушения на него и Амину Окуеву! … Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину, взамен старенького ПМ (заклинившего на 4-м выстреле) - новеньким Glock-43", - подчеркнул Аваков.

Адаму Осмаеву министр вручил особые часы: "…специально для российских сми сообщаю - часы со встроенным лазером и будильником с мелодичным рингтоном о путине, популярном у украинских любителей хорового пения".

Аваков отметил, что по преступнику, совершившему покушение на Осмаева и Окуеву, "будет еще много интересного представлено".

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Адам Осмаев и Амина Окуева на встрече в МВД









Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Напомним, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

"Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", – сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего "агентом российских спецслужб". По данным Геращенко, мужчина был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

Также появилась информация, что киллер, пытавшийся застрелить Адама Осмаева и его жену Амина Окуеву, оказался бандитом из Петербурга Артуром Денисултановым-Курмакаевым по прозвищу "Динго".