АТО: боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение
На луганском направлении незаконные вооруженные формирования трижды били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82 миллиметрового миномета по Новоалександровке. Также 10 мин боевики выпустили по Новотошковскому. А около 22 часов под огнем из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противника оказались наши военные в Новозвановке и Станице Луганской.
На донецком направлении в преступники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по шахте Бутовка, из 82 миллиметрового миномета, гранатометов, стрелкового оружия - по Авдеевке.
На мариупольском направлении ночью враг продолжил обстреливать украинские опорные пункты в Павлополе.