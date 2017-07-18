Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на заявления главарей боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" о намерении создать на оккупированных территориях так называемую "Малороссию".

Так, во время визита в Грузию Петр Порошенко напомнил о том, что проект "Новороссия" был "похоронен", и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Дрнбасом і Кримом. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 18, 2017

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», – заявил Порошенко.

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"Захарченко - не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - отметил президент.

"Zakharchenko is not a political figure, but a puppet transmitting the Kremlin messages" - President @Poroshenko at the presser in Tbilisi pic.twitter.com/7G1kXgxFZZ — Yarema Dukh (@yarko) July 18, 2017

Напомним, главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" 18 июля заявили о начале создания "государства Малороссии".