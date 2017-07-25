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АТО: 27 обстрелов, трое бойцов получили ранения
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: 27 обстрелов, трое бойцов получили ранения

Боевики обстреляли из минометов наши позиции под Красногоровкой и Авдеевкой

25.07.17 8
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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Вечером, после дневного затишья, боевики существенно нарастили огневую активность. Трое украинских военных получили ранения. В ответ на провокации врага, силы АТО открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На луганском направлении враг открывал огонь по нашим позициям из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи Донца, Малинового, Катериновки, Новозвановки, Станицы Луганской. А около 21:00 группа боевиков, в ходе разведки, пыталась приблизиться к позициям сил АТО недалеко от поселка Трехизбенка. Украинские военные вовремя обнаружили противника и огнем из стрелкового оружия заставили отступить.

На мариупольском направлении бандформирования били по нашим укреплениям из гранатометов в районе поселков Лебединского, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино. Двое наших военных получили ранения в результате обстрела из стрелкового оружия позиций сил АТО неподалеку Богдановки. А почти в 23:00 преступники применили минометы калибра 120 и 82 миллиметра по Красногоровке.

На донецком направлении под минометным и гранатометным огнем дважды оказались украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и на шахте Бутовка. Кроме того, в 21:00 боевики из гранатомета били по силам АТО в районе Светлодарска. В результате этого обстрела наш военный получил ранения.

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