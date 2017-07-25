В ходе обысков в Укрспирте налоговики изъяли продукции на сумму более 180 млн грн

После обысков на спиртовых заводах государственного предприятия Укрспирт сотрудники налоговой милиции изъяли продукции на сумму более 180 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
"По результатам принятых мер работниками налоговой милиции изъято и оставлено на ответственное хранение 97 903,1 декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн гривен", – говорится в сообщении.
Наибольшее количество продукции было изъято на Косарском МПД в Черкасской области – 29 646 декалитров.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговики проводят обыски на 41 спиртзаводе
Решаются вопросы о назначении инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртовых заводах, а также проведение экспертиз образцов изъятой продукции.