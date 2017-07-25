Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В ходе обысков в Укрспирте налоговики изъяли продукции на сумму более 180 млн грн

В ходе обысков в Укрспирте налоговики изъяли продукции на сумму более 180 млн грн

В ходе обысков в Укрспирте налоговики изъяли продукции на сумму более 180 млн грн
Обыски в Укрспирте / Фото: sfs.gov.ua

Изъято более 97 900 декалитров спиртосодержащей продукции

25.07.17 27
000

После обысков на спиртовых заводах государственного предприятия Укрспирт сотрудники налоговой милиции изъяли продукции на сумму более 180 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"По результатам принятых мер работниками налоговой милиции изъято и оставлено на ответственное хранение 97 903,1 декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн гривен", – говорится в сообщении. 

Наибольшее количество продукции было изъято на Косарском МПД в Черкасской области – 29 646 декалитров.

Решаются вопросы о назначении инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртовых заводах, а также проведение экспертиз образцов изъятой продукции.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Высокое напряжение. Интерес прокуратуры к Укрэнерго грозит срывом международных проектовНалоговики проводят обыски на 41 спиртзаводеСотрудников ГФС в Киевской области поймали на взятке в 260 тыс. грн

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 17318
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1327
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 12123
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4106
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8671
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1269
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3052
  1. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 3992 / 4420
  2. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 3903 / 17318
  3. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 2645 / 2888
  4. История смертельного больного английского мальчика закончилась трагически 2179 / 2405
  5. Дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре 2010 / 2318
  6. Украина оказалась в европейских лидерах по удивительному показателю 2000 / 2243
  7. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 1672 / 2361
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 58 / 17318
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 49 / 4420
  3. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 27 / 2361
  4. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 10 / 2888
  5. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 6 / 1327
  6. В Минэкономразвития подсчитали, сколько пенсионеры будут получать в 2028 году 6 / 1348
  7. Зима близко. Сериал "Игра престолов" глазами психоаналитика 5 / 1521
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.