В ОБСЕ рассказали, как боевики нарушают режим отвода вооружения

Миссия обнаружила под Луганском запрещенные договоренностями ракетные комплексы "Стрела-10" и зенитные установки

Боевики в Донбассе нарушают Минские договоренности по отводу вооружений. В частности, вблизи оккупированного боевиками Луганска обнаружены 6 зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" (120 мм).

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 12 августа.

Наблюдатели СММ ОБСЕ также зафиксировали наличие боевых бронированных машин и зенитной установки и слышали беспилотный летательный аппарат в зоне безопасности.

"... в неподконтрольных правительству районах зафиксировано 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10", 120 мм), которые двигались на юго-восточной окраине Луганска, что является нарушением соответствующих линий отвода", - говорится в отчете.

Кроме того, 10 августа в неподконтрольных правительству районах миссия ОБСЕ зафиксировала зенитную установку (ЗУ-23), установленную на грузовик военного типа посреди 9 других грузовиков военного типа, все они были тентованные и двигались на юго-восточной окраине Луганска.

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Также сотрудники ОБСЕ видели 2 БРДМ-2 неподалеку Попасной (одна стояла, а вторая двигалась на восток), а 11 августа — 2 БРДМ-2, двигавшиеся в восточном направлении вблизи с. Карловка (25 км на северо-запад от Донецка).

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение недели зафиксировала рост числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе на 55%.