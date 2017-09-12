Анкара назвала приговор Чийгозу "несправедливым"

Министерство иностранных дел Турции надеется на пересмотр приговора одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу и его освобождение.
Об этом 12 сентября сказал пресс-секретарь турецкого МИД Хусейн Мюфтюоглу, сообщают "Крым. Реалии".
По его словам, приговор Чийгозу является еще одним несправедливым решением в отношении крымских татар, которые мирными путями демонстрируют свою обеспокоенность в связи с событиями в аннексированном Крыму.
Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 сентября приговорил к восьми годам колонии общего режима одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, его обвинили в организации массовых беспорядков в день 26 февраля 2014 года.