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АТО: боевики 18 раз нарушали перемирие
Фото: 112.ua
Ситуация на Донбассе

АТО: боевики 18 раз нарушали перемирие

Наши военные 10 раз открывали ответный огонь

24.09.17 23
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Во время 10 обстрелов силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий погиб один украинский боец.

На донецком направлении боевики трижды били из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Авдеевской промзоны. Из того же оружия оккупанты обстреливали наши укрепления вблизи шахты Бутовка и Светлодарска. А в районе Каменки захватчики, во время почти двухчасового обстрела, применяли миномет калибра 82 миллиметра. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь из стрелкового оружия дважды попали опорные пункты сил АТО на подступах к Невельского.

На приморском направлении факты применения противником гранатометов зафиксированы вблизи Гнутово и Водяного. А вблизи Широкино работал крупнокалиберный пулемет захватчиков.

На луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского, а крупнокалиберный пулемет бил в окрестностях Новотошковского.

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