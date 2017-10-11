Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин

Министерство иностранных дел Венгрии сообщило украинскому посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". В связи с этим Украина отправила ноту протеста. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", – подчеркнул он.

1/2 Угорс. МЗС повідомив нашому Посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що,Будапешт підтримує сепаратизм? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 октября 2017 г.

2/2Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію!Впевнені,Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 октября 2017 г.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".