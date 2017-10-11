Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин

Министерство иностранных дел Венгрии сообщило украинскому посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". В связи с этим Украина отправила ноту протеста. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
"Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", – подчеркнул он.
1/2 Угорс. МЗС повідомив нашому Посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що,Будапешт підтримує сепаратизм?— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 октября 2017 г.
2/2Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію!Впевнені,Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 октября 2017 г.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.
26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".