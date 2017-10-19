Киев и Будапешт совместно разработают механизм имплементации закона об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия планируют совместно разрабатывать механизм имплементации закона Об образовании.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом в четверг, 19 октября, в Киеве, передает Интрефакс-Украина.

"Главная идея в том, что мы вместе будем работать совместно, на основании нашей договоренности, работать над механизмом имплементации этого закона, и мы, конечно, до конца переходного периода должны достичь общей договоренности", - сказал он.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об образовании, согласно которому, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

Но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Новый закон об образовании раскритиковали многие страны. Особо жесткую позицию в отношении украинской реформы образования заняла Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Сийярто решил инициировать обсуждение украинской реформы образования на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание Совета запланировано на 8 декабря 2017 года.