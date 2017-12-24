В первый день рождественского перемирия в зоне АТО погиб наш боец

За минувшие сутки, в первый день действия рождественского перемирия, зафиксировано 3 обстрела наших позиций со стороны боевиков. Один наш военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-террористические войска вчера днем цинично обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Подразделения ВСУ в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей.