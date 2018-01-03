Названа дата очередной встречи для подготовки обмена заложников на Донбассе

На пятницу, 5 января, запланирована очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.



"Очень много как государственных учреждений, так и общественных деятелей, которые принимают участие во всей этой большой работе. Так, на 5-е число госпожа (Ирина) Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы, потому что надо подготовить списки тех, кто будет обмениваться, пройти процесс верификации", - сказал Чернышев.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трехсторонняя контактная группа начнет новый этап переговоров об обмене украинских заложников на боевиков ОРДЛО 10 января.