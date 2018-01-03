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Освобождение заложников Кремля

Названа дата очередной встречи для подготовки обмена заложников на Донбассе

Названа дата очередной встречи для подготовки обмена заложников на Донбассе
Украинские пленные в Донбассе / Фото: Интерфакс

"Общие сборы" назначила Ирина Геращенко

03.01.18 241
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На пятницу, 5 января, запланирована очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков. 

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

"Очень много как государственных учреждений, так и общественных деятелей, которые принимают участие во всей этой большой работе. Так, на 5-е число госпожа (Ирина) Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы, потому что надо подготовить списки тех, кто будет обмениваться, пройти процесс верификации", - сказал Чернышев. 

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трехсторонняя контактная группа начнет новый этап переговоров об обмене украинских заложников на боевиков ОРДЛО 10 января.

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