Названа дата очередной встречи для подготовки обмена заложников на Донбассе

На пятницу, 5 января, запланирована очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.
"Очень много как государственных учреждений, так и общественных деятелей, которые принимают участие во всей этой большой работе. Так, на 5-е число госпожа (Ирина) Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы, потому что надо подготовить списки тех, кто будет обмениваться, пройти процесс верификации", - сказал Чернышев.
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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трехсторонняя контактная группа начнет новый этап переговоров об обмене украинских заложников на боевиков ОРДЛО 10 января.