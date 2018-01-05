27 декабря суд Никосии, Кипр, принял решение о заморозке всех активов, связанных с Ринатом Ахметовым и группой СКМ, на $820 млн. Об этом сообщает 112 Украина.

В распоряжении журналистов оказалось решение суда Никосии, Кипр, согласно которому могут быть заморожены все активы, связанные с Ринатом Ахметовым и группой СКМ, на сумму $820 млн. Решение принято по иску компании Raga Establishment (бывшая Epic Telecom Invest Ltd), которая владела ЕСУ (EPIC Services Ukraine), выкупившей госпакет акций компании Укртелеком на конкурсе в 2010 году. В 2013 году компания продала ЕСУ Ринату Ахметову.

В компании Raga рассказали, что продали ЕСУ (владевшую госпакетом акций Укртелекома) Ахметову за $860 млн. Из этой суммы он выплатил компании всего $100 млн, нарушая таким образом соглашение на $760 млн. Компания Raga Establishment обратилась в Лондонский арбитражный суд, который обязал Ахметова выплатить остаток неисполненных обязательств. Ринат Ахметов проигнорировал решение, оставив остаток суммы невыплаченным.

Тем временем Ахметов инициировал освобождение компании-респондента (в отношении которой Raga подала иск) от активов путем изъятия активов и обмана. В отношении нее же, по словам представителя компании Raga Establishment, cуд Никосии вынес решение о замораживании активов.

В связи с этим она и обратилась в суд. 27 декабря 2017 года суд Никосии принял решение (3 января 2018-го оно стало доступно общественности) о том, что для обеспечения суммы $820 млн должны быть заморожены все активы, связанные с Ринатом Ахметовым и "СКМ-групп" (всего 10 кластеров, в которые входят и крупные украинские активы олигарха). В Raga уточнили, что для того чтобы арест на актив был наложен, его должен актуализировать Национальный суд каждой отдельно взятой юрисдикции. В данном случае для них это решение является техническим и может быть актуализировано в любой стране мира, сказал представитель компании.

В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка ПУМБ, 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости)), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" – крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами топливной группы "Параллель" (автозаправки)), 100% "СКМ Финанс", 100% акций холдинга ДТЭК и другие активы. Полный список содержится в тексте решения суда.

Конечным бенефициаром Raga Establishment является бывший председатель правления Родовид банк Денис Горбуненко.

Источник, близкий к Raga Establishment, рассказал журналистам, что именно Горбуненко создавал компанию ЕСУ для покупки в интересах Рината Ахметова госпакета акций Укртелекома. По его словам, объявленные в то время публично якобы собственники компании, граждане Швейцарии, таковыми были только формально. За всем стоял Горбуненко.

Источник уточнил, что бенефициар Raga Establishment, действительно, в прошлом управлял активами опального олигарха Дмитрия Фирташа, но именно к этой сделке опальный олигарх отношения не имел. Он выступил только поручителем по одному из кредитов, который Горбуненко привлекал для того, чтобы сгенерировать сумму для покупки акций Укртелекома.

Ахметов "кинул" Горбуненко, вернув ему всего лишь $100 млн, говорит источник. Теперь, по его словам, Ахметов заинтересован в том, чтобы "отмыть" Укртелеком от долгов, вернув его пакет государству, а затем через подставных лиц или структуры вновь восстановить контроль над компанией.

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