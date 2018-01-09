АТО: сегодня боевики стреляли около Луганского и Павлополя

Наши военные огонь в ответ не открывали

С начала суток боевики 2 раза нарушали рождественское перемирие. Наши военные ответный огонь не открывали. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении, в обеденное время, враг вел прицельный огонь пехотное вооружение. В частности, защитников Луганского из временно оккупированной Калиновки противник обстрелял из гранатометов.

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На донецком направлении боевики из неподконтрольного украинскому правительству Сосновского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм по защитникам Павлополя.