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Главная » Страна » Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу, - Назарбаев

Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу, - Назарбаев

Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу, - Назарбаев
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Президент Казахстана не против, чтобы новая переговорная площадка разместилась в его стране

19.01.18 1122
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Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета безопасности ООН, передает Интерфакс.

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп, - ред.) говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана сообщил, что новая переговорная площадка может разместиться в его стране.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - отметил он.

Назарбаев считает, что минские соглашения зашли в тупик, и поддерживает размещение миротворцев на Донбассе.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Назарбаев.

Напомним, 18 января депутаты Верховной Рады приняли закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Инициатива собрала 280 голосов из 226 необходимых.

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