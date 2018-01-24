Земельная комиссия Киевсовета поддержала создание музея археологии на Почтовой площади

Теперь свое слово должна сказать бюджетная комиссия горсовета

Земельная комиссия Киевского городского совета поддержала создание музея археологии и истории Киева на Почтовой площади. Об этом сообщает сайт 44.ua.

Теперь проект должна утвердить бюджетная комиссия горсовета.

"Под дулом нескольких камер всеукраинских телеканалов в окружении, мягко выражаясь, доброжелательно настроенной общественности, депутаты комиссии единогласно проголосовали за проект решения Сергея Гусовского. Однако тут же отослали проект проходить еще одну - бюджетную - комиссию. И этот факт, безусловно, затягивает рассмотрение проекта на сессии. Тем временем раскопки стоят, их никто не может финансировать на законных основаниях, подвис вопрос о статусе, адекватных границах и концепции музея", - прокомментировала в Facebook результаты голосования руководитель общественной организации "Почайна" Аннабелла Морина.

Напомним, подготовка к строительству торгового центра на Почтовой площади началась в 2013 году. Предварительно согласно украинскому законодательству нужно провести раскопки. Впоследствии археологи обнаружили под площадью остатки улицы времен Киевской Руси.

Мэр Киева Виталий Кличко приказал остановить все строительные работы, которые могут повредить артефакты. В апреле 2017 года сообщалось, что раскопки были приостановлены из-за отсутствия финансирования.