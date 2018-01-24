Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Земельная комиссия Киевсовета поддержала создание музея археологии на Почтовой площади

Земельная комиссия Киевсовета поддержала создание музея археологии на Почтовой площади

Земельная комиссия Киевсовета поддержала создание музея археологии на Почтовой площади
Фото: kievcity.gov.ua

Теперь свое слово должна сказать бюджетная комиссия горсовета

24.01.18 57
000

Земельная комиссия Киевского городского совета поддержала создание музея археологии и истории Киева на Почтовой площади. Об этом сообщает сайт 44.ua.

Теперь проект должна утвердить бюджетная комиссия горсовета.

"Под дулом нескольких камер всеукраинских телеканалов в окружении, мягко выражаясь, доброжелательно настроенной общественности, депутаты комиссии единогласно проголосовали за проект решения Сергея Гусовского. Однако тут же отослали проект проходить еще одну - бюджетную - комиссию. И этот факт, безусловно, затягивает рассмотрение проекта на сессии. Тем временем раскопки стоят, их никто не может финансировать на законных основаниях, подвис вопрос о статусе, адекватных границах и концепции музея", - прокомментировала в Facebook результаты голосования руководитель общественной организации "Почайна" Аннабелла Морина.

Напомним, подготовка к строительству торгового центра на Почтовой площади началась в 2013 году. Предварительно согласно украинскому законодательству нужно провести раскопки. Впоследствии археологи обнаружили под площадью остатки улицы времен Киевской Руси.

Мэр Киева Виталий Кличко приказал остановить все строительные работы, которые могут повредить артефакты. В апреле 2017 года сообщалось, что раскопки были приостановлены из-за отсутствия финансирования.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве планируют отремонтировать 40 станций метро24 января в Киеве ограничат движение по Московскому мостуОбъявлен тендер на строительство метро на Виноградарь

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25599
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 55923
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 9177
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2447
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4400
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 6083
  7. Севастополь. Город, который спас 5255
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4607
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 23956
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 9214
  1. Рассекречен доклад о советской миссии на Луне 16721 / 18746
  2. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 5167 / 8191
  3. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 3105 / 23956
  4. Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики 2546 / 2772
  5. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 1995 / 2988
  6. Геологи доказали, что Австралия и Канада были одним целым 1991 / 2304
  7. Обнародована программа участия Порошенко в Давосском форуме 1747 / 2001
  8. В России задумались над созданием собственной орбитальной станции 1579 / 1904
  9. Госстат посчитал украинцев 1358 / 1758
  10. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 1319 / 2572
  1. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 38 / 8191
  2. Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 22 / 18450
  3. Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики 17 / 2772
  4. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 16 / 2988
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 13 / 2572
  6. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 10 / 2645
  7. Рассекречен доклад о советской миссии на Луне 7 / 18746
  8. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 7 / 7448
  9. В России задумались над созданием собственной орбитальной станции 6 / 1904
  10. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 6 / 9177
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.