Сообщение о заминировании станций метро в Киеве оказались ложными

Информация о минировании шести станций столичного метро не подтвердилась. Об этом после осмотра станций сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция проверила сообщение о минировании шести станций столичной подземки: информация не подтвердилась. Проведен осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила и пресс-служба метрополитена.

"Станции проверены. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Метро працює у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 февраля 2018 г.

Напомним, сегодня, 18 февраля, из-за анонимного сообщения о заминировании закрыли шесть станций метро Киева. Станции были закрыты на вход и выход, пересадочные узлы также не работали. В полицию позвонил аноним.

Мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.