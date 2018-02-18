Сообщение о заминировании станций метро в Киеве оказались ложными

Информация о минировании шести станций столичного метро не подтвердилась. Об этом после осмотра станций сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Полиция проверила сообщение о минировании шести станций столичной подземки: информация не подтвердилась. Проведен осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик", - говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердила и пресс-служба метрополитена.
"Станции проверены. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 февраля 2018 г.
Метро працює у звичайному режимі.
Напомним, сегодня, 18 февраля, из-за анонимного сообщения о заминировании закрыли шесть станций метро Киева. Станции были закрыты на вход и выход, пересадочные узлы также не работали. В полицию позвонил аноним.
Мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.