Дала сбой система оформления биометрических паспортов

В системе оформления биометрических паспортов возникли некоторые сбои.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

"Временные осложнения с работой системы оформления биометрических документов. Из-за выхода из строя сетевого оборудования, подразделения, оформляющие и выдающие биометрические документы имеют перебои со связью с центральной базой данных миграционной службы. Инженеры активно работают над решением проблемы", - говорится в сообщении.

Позже сообщение дополнили информацией о возобновлении работы. Задержка в обработке заявлений вышла незначительной.

Напомним, более 450 выданных в Украине загранпаспортов признаны недействительными. Документы выдавали с нарушениями. По данными ГМС, недействительными признают также внутренние паспорта граждан Украины. В 2016 году 287 паспортов были выданы с нарушениями, в 2017 - 162 документа и 6 паспортов в форме ID-карты.