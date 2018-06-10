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В Погранслужбе прокомментировали нарушение украинским самолетом воздушного пространства Венгрии

В Погранслужбе прокомментировали нарушение украинским самолетом воздушного пространства Венгрии
Олег Слободян / Фото: УНИАН

Нарушителями, вероятно, были контрабандисты 

10.06.18 129
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Нарушить воздушную границу с Венгрией мог самолет или дельтоплан контрабандистов. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает РБК-Украина.

"Ночью с 9 на 10 июня венгерские пограничники наблюдали летающий объект на радарах. Это была малая летающая цель. Возможно, это был самолет, а возможно - дельтаплан. Сказать трудно", - заявил Слободян.

Он подтвердил, что из-за нарушения границы украинским самолетом в Венгрии действительно объявили военную тревогу и привели самолеты в повышенную боевую готовность, хот в небо из не поднимали.

Сейчас правоохранители пытаются установить, что это был за летательный аппарат, и цель нарушения границы. При этом Слободян предполагает, что это был самолет или дельтаплан контрабандистов.

"Мы подтверждаем, что контрабандисты в последнее время усилили использования малой авиации из-за того, что мы усилили охрану госграницы. Такие факты действительно имеют место", - подчеркнул он.

Напомним, ночью 10 июня небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность. Венгреские пограничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответствующие органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух якобы подняли шведские многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen.

 

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