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Главная » Страна » Эрдоган обещал еще в прошлом году вмешаться в процесс освобождения Сенцова, - Чийгоз
Освобождение заложников Кремля

Эрдоган обещал еще в прошлом году вмешаться в процесс освобождения Сенцова, - Чийгоз

Эрдоган обещал еще в прошлом году вмешаться в процесс освобождения Сенцова, - Чийгоз
Ахтем Чийгоз / Фото из открытых источников

Президент Турции сказал тогда, что будет работать над этим

12.06.18 24
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом году обещал попытаться вмешаться в процесс освобождения политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает 112.ua.

"При первой встрече после освобождения я попросил его (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, - ред.) о том, чтобы он попытался вмешаться в процесс освобождения Сенцова. Он сказал, что будет работать над этим", - отметил он.

Чийгоз добавил, что не имеет сомнения, что у заявления лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева о возможном обмене Сенцова и Кольченко с помощью Турции есть основания.

"Вопрос только в соответствии, созревании условий. Освобождение Чийгоза и Умерова не произошло при одном обстоятельстве каких-то ситуативных выгодных моментов между президентом Турции и России, на это повлияло несколько лет концентрации, усилий и народа Украины, и моих соотечественников, и международного сообщества… В данном случае я не исключаю такую возможность. Тем более, что сейчас влиятельность Турции, самого лидера Эрдогана достаточно высокая", - сказал он.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.

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