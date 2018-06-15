Денисову не пускают к Сенцову, но надежда на встречу еще есть

В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы Сенцова осмотрели независимые врачи

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова продолжает настаивать на визите к голодающему Олегу Сенцову в ближайшее время или предоставлении доказательств реального состояния здоровья украинского политзаключенного.



Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена 15 июня.



По словам Денисовой, в последнем телефонном разговоре омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заверила, что делает все возможное, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Денисовой с Сенцовым.



"Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной", – комментирует Денисова. Омбудсмен отмечает, что ведутся переговоры о том, чтобы Сенцова осмотрели независимые врачи.

Также будет рассматриваться дальнейший график визитов к другим заключенным.



"В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковой и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - говорит Денисова.



Отметим, ранее Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область) для встречи с Сенцовым. Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного.

Денисова во время своей поездки в Россию посетит 34 украинских политзаключенных - Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других.

Она намерена посетить, в том числе Крым, где в СИЗО Симферополя содержатся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей.