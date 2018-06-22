"Олег очень бледный": Денисова рассказала новые подробности о состоянии Олега Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации с просьбой разрешить ей посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом она написала в Facebook.

Денисова сообщила, что говорила с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе.

"Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление", - написала омбудсмен.

"Ситуация очень опасная! Поэтому я обращаюсь к директору ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить мне допуск на посещение Олега Сенцова", - отметила Денисова.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.