Омелян отчитает туроператоров и авиакомпании за "халтуру"

В последнее время участились случаи отмены рейсов и других накладок

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во вторник, 2 июля, проведет совещание с представителями украинских туроператоров и авиакомпаний.

Об этом он сообщил в комментариях к посту блогера Антона Ходзы, который высказал мнение, что этот туристический сезон – "наиболее провальный" за последние лет 10 с точки зрения работы перевозчиков и туроператоров.

"Во вторник собираю у себя коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании. Будем заканчивать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность, и приводить их всех в себя", – сказал Омелян.

По его данным, рынок за последние два года вырос более чем два раза, что "у многих породило желание заниматься откровенной халтурой". Он подчеркнул, что пришло время "напомнить о порядке и первым ставить критерий качества".

Напомним, пассажиропоток украинских аэропортов растёт, однако развитие региональной инфраструктуры — дело сложное и потенциально убыточное. Фокус разбирался, сколько аэропортов нужно Украине