Нафтогаз подал новый иск к Газпрому в Стокгольмский арбитраж

Компания Нафтогаз подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с российским Газпромом.



Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз".



"Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа. Таким образом, требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2018 года Нафтогаз направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа.



Причиной данного запроса были изменения на газовом рынке Европы, в частности изменение правил установления тарифов на транзит после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.



"Газпром занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив Нафтогаз обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте. Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов, не считая процентов", - указано в сообщении.

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Ранее Фокус писал, что на прошлой неделе Газпром подал новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину.

Отметим, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В середине июня Газпром заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины.



В свою очередь в Нафтогазе сообщили, что решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.

Кроме того, в Нафтогазе утверждают, что Газпром специально манипулирует словами и подменяет понятия говоря о том, что Высший швейцарский суд кантона Цуг якобы не возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.