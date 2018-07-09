Еврокомиссия не делает продуктивных шагов, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", - Туск

Европейская комиссия пока делает безуспешные попытки остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сказал президент Европейского совета Дональд Туск в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина – ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас Европейская комиссия пытается создать новые энергетические правила, которые помогут остановить реализацию этого проекта, но я не могу сказать, что в настоящее время этот процесс является продуктивным", - заявил Туск.

По его словам, Европа не заинтересована в строительстве этого газопровода.

"Считаю, что этот проект является ошибкой, он не будет в интересах Европейского Союза. Мы должны защищать собственные интересы", - сказал Туск.

Петр Порошенко, в свою очередь, призвал европейских партнеров остановить реализацию этого проекта и заявил, что вариант поставки газа в Европу в обход Украины экономически невыгоден.

"В чем геополитическая важность? Это очень просто. Это - не коммерческий проект. Это - не прибыльный или экономический проект. Это - не имеет никакой важности, или никакого смысла с экономической точки зрения", - сказал Порошенко, добавив, что Европейский Союз может потерять более 20 млрд долларов на реализацию проекта, который не нужен Европе.

В совместном заявлении по результатам Саммита говорится, что Украина остается стратегическим партнером Европы в вопросах транзита газа.

"Мы подтвердили роль Украины как стратегической страны в транзите газа, которая обеспечивает доступные, безопасные и надежные поставки в ЕС. В этом контексте мы подтвердили нашу готовность принять участие в трехстороннем процессе, который происходит при содействии Европейской комиссии, по контрактным условиям транзита газа в ЕС после 2019 года", - сказано в заявлении.

Как сообщал ранее Фокус, в США выступили против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку он увеличивает зависимость Европы от РФ.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.