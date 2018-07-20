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<span class="label red">Фото, видео</span> Израиль наносит массированные удары по сектору Газа
Фото: twitter.com/MuhammadSmiry

Фото, видео Израиль наносит массированные удары по сектору Газа

Целями израильских военных стали объекты движения ХАМАС

20.07.18 34
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Армия обороны Израиля начала массированный обстрел позиций движения ХАМАС в секторе Газа. Об это сообщает Русская служба ВВС.

В операции задействованы авиация, артиллерия и танки. Главными целями обстрелов стали восемь объектов ХАМАС, а поводом для них - нападение на израильских военных.

"Прямо сейчас авиация вооруженных сил Израиля начала массированную атаку на цели, связанные с террористической организацией ХАМАС в секторе Газа", - сообщают израильские военные силы.

По их данным, это "ответ на серьезное нападение на израильских военных". Ранее сообщали о снайперском огне , который был открыт с территории сектора Газа. Сведений о потерях со стороны Израиля нет.

"ХАМАС решило обострить ситуацию и понесет ответственность за свои действия. Армия находится в повышенной готовности", - говорится в сообщении израильской армии.

По данным израильских СМИ, в результате ударов по позициям ХАМАС погибли не менее четырех человек.

"Всем в секторе Газа необходимо сделать шаг назад. Не на следующей неделе. Не завтра. Сейчас же!" - написал в "Твиттере" специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов.

Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху и генерал-лейтенант Армии обороны Израиля Гади Айзенкот созвали высшие должностные лица Минобороны и политических лидеров в Тель-Авиве для оценки ситуации.

Напомним, с начала апреля в районе сектора Газа происходят массовые акции протеста палестинцев, которые выступают в поддержку своего права возвращения на оккупированные Израилем территории, а также требуют прекращения блокады сектора Газа, которую осуществляют вооружённые силы Израиля и Египта.

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, за несколько месяцев массовых демонстраций на границе с Израилем погибли более 130 палестинцев, а 15 тысяч человек получили ранения и травмы.

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