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За сутки на Донбассе погибли 5 боевиков и 4 получили ранения
Боец АТО / Фото пресс-центра АТО
Ситуация на Донбассе

За сутки на Донбассе погибли 5 боевиков и 4 получили ранения

Вчера были ранены трое наших бойцов

02.08.18 658
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За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. В ходе боевых действий трое наших бойцов были ранены.

Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

За прошедшие сутки также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски.

По данным разведки 5 оккупантов погибли и 4 получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Также оккупанты обстреляли наши позиции у Водяного из 82-мм миномета.

В текущие сутки двух наших защитников были ранены.

Напомним, в июле в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" был уничтожен 31 боевик. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". 

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