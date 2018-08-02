За сутки на Донбассе погибли 5 боевиков и 4 получили ранения

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. В ходе боевых действий трое наших бойцов были ранены.

Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

За прошедшие сутки также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски.

По данным разведки 5 оккупантов погибли и 4 получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Также оккупанты обстреляли наши позиции у Водяного из 82-мм миномета.

В текущие сутки двух наших защитников были ранены.

Напомним, в июле в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" был уничтожен 31 боевик. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".