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Главная » Страна » Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно

Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно

Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно
Фото: Анатолий Белов

Всему виной большой урожай и плохая погода

09.08.18 3998
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В 2018 году урожай яблок будет на 10-30% выше, чем в 2017-м. При этом качество продукции упадет: часть урожая пострадала от града, дождей и засухи.

Об этом рассказал председатель ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка, передает etcetera.

Фермерам из южных и западных областей приходится либо сдавать поврежденные яблоки на переработку, либо уничтожать их. Цена такой продукции слишком низкая, чтобы окупить расходы производителей по сбору и транспортировке урожая.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа предоставит фермерам помощь в размере 12 млрд долларов в условиях торговой войны с Китаем.

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