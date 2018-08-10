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Освобождение заложников Кремля

Сенцов находится при смерти, - Климкин

Сенцов находится при смерти, - Климкин
Олег Сенцов/Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Сегодня 89-й день голодовки политзаключенного

10.08.18 432
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что политзаключенный Олег Сенцов, который с 14 мая голодает в знак протеста, находится на грани жизни и смерти.

Об этом Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня 89-й день голодовки Олега Сенцова, заключенного в РФ. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое. Как человек и гражданин Украины, я прошу всех поддержать Олега и требовать от России освобождения Сенцова. Солидарность не имеет границ, а жизнь человека - имеет", - подчеркнул Климкин.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

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