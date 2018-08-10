На мозаичном фризе в промежуточном вестибюле, прямо над выходом к эскалатору, который ведет на поверхность, находится мозаичная надпись "Слава Украине". Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.

Сейчас надпись почти невозможно заметить, но в течение нескольких лет после открытия станции ее было очень четко видно. На момент постройки станции Украина еще не была независимым государством, и лозунг "Слава Украине" официально считался неприемлемым и его употребление преследовалось советскими властями.

" В 1989 запрет дерзко нарушили строители, которые оформляли станцию "Золотые ворота" в киевском метро. Надпись "Слава Украине" была выложена коричневой смальтой на мозаичном фризе в вестибюле между эскалаторами: буквы - темнее, фон – светлый", - сообшили в пресс-службе метрополитена.

Со временем мозаика сильно потемнела, и эта история стала городской легендой. Однако несколько лет назад автор проекта интерьеров станции Вадим Жежерин подтвердил, что надпись существует.

"Ребята, рабочие, сами выложили. Затем заставили меня подняться наверх и посмотреть. Я посмотрел, а они спрашивают: "Ты не боишься?". Ну, я ответил, что не боюсь. Они были воодушевлены нижним вестибюлем, и уже грешно было не выложить эту надпись", - рассказал Жежерин.

Мозаики нижнего вестибюля, о котором говорит архитектор, изображали храмы и киевских князей.

Источник: metropolis.kiev.ua

Местонахождение надписи

Источник: metropolis.kiev.ua

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!".