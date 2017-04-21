Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии

В Лондоне обнародовали шорт-лист Международной Букеровской премии — одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке.
Как сообщается на сайте премии, в "короткий список" вошли шесть авторов: Матиас Энар (Франция, роман "Компас"), Рой Якобсен (Норвегия, "Невидимое"), Дорти Норс (Дания, "Зеркало, плечо, знак"), Саманта Швеблин (Аргентина, "Лихорадочный сон"), Давид Гроссман (Израиль, "Лошадь входит в бар"), Амос Оз (Израиль, "Иуда").
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Имя победителя будет объявлено 14 июня.
Напомним, сказка "Маленький принц" вошла в тройку самых переводимых книг в мире.