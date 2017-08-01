Последнее дыхание лета. Главные культурные мероприятия августа

Хотите успеть на все интересные культурные мероприятия августа — учитесь телепортироваться. Очень многие из них запланированы на одни и те же даты

Что: спектакль "Чапаев и Пустота" в постановке Павла Урсула

Где: Киев, Международный центр культуры и искусств

Когда: 2 августа

Главной приманкой для зрителей служит Михаил Ефремов в роли Чапаева. Внушительный список главных ролей и режиссёрских работ в самых именитых театрах Москвы и его кинематографические работы имели завидный успех и собрали щедрый урожай призов. А участие в независимом телепроекте "Гражданин поэт" в качестве чтеца сатирических стихов Дмитрия Быкова и вовсе сделало Ефремова голосом свободы в российской действительности. Сценическая версия романа Виктора Пелевина "Чапаев и Пустота" разработана 12 лет назад и политическим проектом не является. Однако схемы манипулирования массами чрезвычайно актуальны.

Что: концерт Marilyn Manson

Где: Киев, Дворец спорта

Когда: 2 августа

Начиналось всё безобидно. Брайан Хью Уорнер был единственным ребёнком в семье провинциального торговца мебелью. Ходил вместе с мамой в Епископальную церковь. Учился в заведении под названием "Наследие христианской школы", потом перевёлся в престижную школу имени кардинала Гиббонса во Флориде и закончил её с хорошими оценками. Спустя десять лет этот милый мальчик заявит CNN, что его цель — стать самым отвратительным существом на земле. И всё его творчество будет подтверждением того, что парень вправду идёт к этой цели. Созданная им в 1989 году группа Marilyn Manson до сих пор считается одной из самых скандальных в мировом шоу-бизнесе.

Что: фестиваль классической музыки LvivMozArt

Где: Львов, Львовский национальный академический театр оперы и балета, Филармония, собор Святого Юра, Доминиканский собор, дворец Потоцких, Музейная площадь

Когда: 18–25 августа

Это мероприятие действительно посвящено памяти Моцарта, но не Вольфганга Амадея, о котором вы так много слышали. Львовские меценаты и организатор фестиваля, дирижёр Баварской государственной оперы Оксана Лынив, решили почтить память Франца Ксаверия Моцарта — композитора, пианиста, дирижёра и педагога. Он был младшим сыном того самого Моцарта, и его творческая жизнь была тесно связана со Львовом.

Что: Сорочинская ярмарка

Где: Полтавская область, село Большие Сорочинцы, Торговая площадь

Когда: 22–27 августа

Это шанс прикоснуться к национальной истории. В наши дни ярмарку проводят на той же площади, где она проходила в XIX веке. Как в те давние времена, здесь продают еду, напитки, меха, ткани, украшения, одежду, обувь и домашнюю утварь. Правда, теперь помимо украинских сюда привозят и заграничные товары из Польши, Германии, Грузии и Азербайджана. В прошлом году были представлены даже Индия, Пакистан и Вьетнам. Торговля сопровождается песнями, танцами и театрализованными действами, дегустациями национальных блюд и мастер-классами народных промыслов.

Что: фестиваль "Джаз Коктебель"

Где: Одесская область, Черноморск, все концертные площадки города

Когда: 24–27 августа

Тот самый джазовый open air, который до российской оккупации Крыма проводился в Коктебеле, у подножья горы Карадаг, теперь переехал в Одесскую область. К счастью, смена локации не повлияла на качество мероприятия и готовность знаменитостей мира музыки принимать в нём участие. В этом году среди гостей фестиваля будут британские провокаторы Asian Dub Foundation — одна из самых резонансных команд на мировой live-stage. Тех, кто любит музыку поспокойнее, порадует романтичный швед Jay-Jay Johanson. Из украинских хедлайнеров будет ТНМК Jazzy.