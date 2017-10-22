"Усатую Мона Лизу" продали на аукционе за 750 тыс. долларов

Репродукцию картины "Мона Лиза" Леонардо Да Винчи, на которой французский художник Марсель Дюшан карандашом пририсовал бороду и усы, продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Париже €632,5 тыс. ($750 тыс.).

Об этом сообщает The Guardian.

"Усатая Мона Лиза" изначально оценивалась в $470-700 тыс. Дюшан создал "бородатую" версию знаменитой картины в 1964 году и назвал ее "L.H.O.O.Q". Издание отмечает, что при беглом прочтении названия на французский манер получается непристойная фраза о возбужденной девушке.

Напомним, в Нью-Йорке на аукционе Heritage Auctions будут проданы двенадцать архивных фотографий Мэрилин Монро, Мохаммеда Али и Фрэнка Синатры.