Названы пять лучших книг за последние полвека

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, авторы которых получали премию с момента ее основания в 1969 году.

Опубликован шорт-лист из пяти книг, которые номинированы на специальную премию Best of Booker в честь ее 50-летия, пишет The New York Times.

В шорт-лист попали произведения пяти авторов, по одному за каждое десятилетие с момента основания литературной премии.

В их числе "В свободном государстве" (премия 1971) Видиадхара Найпола, "Лунный тигр" (1987) Пенелопы Лайвли, "Английский пациент" (1992) Майкла Ондатже, "Волчий зал" Хилари Мэнтел (2009, 2012) и "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса (2017).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судьба Нобелевской премии по литературе остается под вопросом

Объявление победителя запланировано на 8 июля.

Напомним, лауреатом международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук.