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Названы пять лучших книг за последние полвека

Названы пять лучших книг за последние полвека
Из открытых источников

Книги отбирало жюри Букеровской премии

27.05.18 1152
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Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, авторы которых получали премию с момента ее основания в 1969 году. 

Опубликован шорт-лист из пяти книг, которые номинированы на специальную премию Best of Booker в честь ее 50-летия, пишет The New York Times

В шорт-лист попали произведения пяти авторов, по одному за каждое десятилетие с момента основания литературной премии. 

В их числе "В свободном государстве" (премия 1971) Видиадхара Найпола, "Лунный тигр" (1987) Пенелопы Лайвли, "Английский пациент" (1992) Майкла Ондатже, "Волчий зал" Хилари Мэнтел (2009, 2012) и "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса (2017). 

Объявление победителя запланировано на 8 июля. 

Напомним, лауреатом международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук.

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