Литературные итоги года в Украине и в мире: премии, скандалы и новые переводы мировых бестселлеров

Фокус подводит литературные итоги года. В центре внимания — премиальные сюрпризы, резонансные скандалы и радующие душу книголюба издательские новинки. Кому же достались главные литературные награды — в стране и в мире?

Главные литературные имена Украины: София Андрухович, Оксана Луцишина, Артем Чех

В конце января сайт "ЛітАкцент" назвал лучшей прозаической книгой 2020 года роман Софии Андрухович "Амадока" — и решение это можно назвать вполне справедливым.

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В марте Национальную премию им. Шевченко в области литературы вручили Оксане Луцишиной за роман "Іван і Феба", вышедший еще в позапрошлом году. Главного персонажа книги можно считать своеобразным героем нашего времени: жену он не любит, карьеру губит, в повседневной жизни мается, а подлинную радость ощущает, только участвуя в революции. Любопытно, что в конкурсе "Книга года Би-би-си" — 2019 роман Луцишиной остановился лишь на стадии лонг-листа.

Что касается "Книги года Би-би-си" этого года, то роман патриарха украинской литературы Юрия Андруховича "Радіо Ніч" не был отмечен, хотя и выглядел фаворитом, а лучшей художественной прозой 2021 признали роман Артема Чеха "Хто ти такий?".

Международные премии: Абдулразак Гурне, Давид Диоп, Мохамед Мбугар Сарр и Дэймон Гэлгут

Самая престижная награда планеты в который раз оставила предсказателей с носом. Нобелевская премия досталась не слишком именитому в мире и почти неизвестному в наших краях прозаику Абдулразаку Гурне, которого букмекеры в качестве претендента на победу не рассматривали вообще. 72-летнего уроженца Занзибара, более полувека живущего в Великобритании, отметили за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами".

Новые книги в 2021-м вышли у многих суперзвезд — Орхана Памука, Кадзуо Исигуро, Энтони Дорра, Джонатана Франзена

Итоги Международной Букеровской (за лучший роман, переведенный на английский) и Гонкуровской (за лучший роман на французском) премий. Первая досталась писателю французско-сенегальского происхождения Давиду Диопу за книгу "Ночью вся кровь черная" (в оригинале Frère d’âme, "Родственная душа"), вторая — опять-таки сенегальцу Мохамеду Мбугару Сарру за "Самое сокровенное воспоминание людей". Итак, чемпионом мира по литературе 2021 года следует считать не США, не Великобританию, не Германию и даже не Украину, а Сенегал. Поэтому не удивляет, что лауреатом Букеровской премии (ее присуждают за роман, написанный на английском), также стал африканец — Дэймон Гэлгут из ЮАР за "Обещание". Тенденция.

Скандалы года: Кармен Мола, Джоан Роулинг, Марика Лукас Рейневелд. Икона феминизма и ее создатели

Прелестный казус произошел в Испании на церемонии награждения премией "Планета". Ее лауреатом назвали популярную писательницу Кармен Молу, икону испанского феминизма, прежде никогда не появлявшуюся на публике. После объявления имени победительницы на сцену поднялись трое мужчин: настоящими авторами романов вымышленной Молы оказались Хорхе Диас, Агустин Мартинес и Антонио Мерсеро. Активистки принялись забрасывать троицу мистификаторов проклятиями и угрозами, но новоиспеченных обладателей приза в €1 млн это не смутило.

Чемпионом мира по литературе 2021 года следует считать не США, Вели­ко­британию или Германию, а Сенегал

Вторая история тоже связана с вышедшим из берегов активизмом. На протяжении года Джоан Роулинг третировали поборники прав трансгендеров, не простившие автору "Гарри Поттера" язвительных фраз о "менструирующих людях". В результате организаторы намеченного на 1 января празднования юбилея поттерианы, где будет представлен эпизод "20-летие Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс", Роулинг на это мероприятие пригласить не решились.

[ + – ] Кармен, вас не узнать! Настоящими авторами романов испанской писательницы Кармен Молы оказались трое мужчин

Третий скандал — на ту же тему. Его жертвой стал(а) писатель(ница) из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд, а скобки здесь потому, что лауреат(ка) Международного Букера прошлого года считает себя небинарной персоной. Рейневелд предложили перевести нашумевшее инаугурационное стихотворение американской поэтессы Аманды Горман, но он(а) был(а) вынужден(а) отказаться от этой работы. Причиной стали выступления активистов BLM, заявивших, что белые авторы — пусть они хоть небинарные персоны, хоть трансгендеры, — не должны переводить черную литературу, поскольку не понимают ее проблем.

Лучшие новинки: Орхан Памук, Кадзуо Исигуро, Энтони Дорр

Новые книги в 2021-м вышли у целого ряда литературных тяжеловесов. Турецкий нобелевский лауреат Орхан Памук чутко отреагировал на вызов времени и выпустил исторический детектив "Чумные ночи", посвященный эпидемии 1900–1901 годов. Другой нобелиат, британец Кадзуо Исигуро, написал фантастический роман "Клара и Солнце", у героини которого, роботессы-андроида, просыпается религиозное чувство. Обладатель Пулитцеровской премии Энтони Дорр из США опубликовал книгу "Птичий город за облаками", которая, судя по аннотации, напоминает "Облачный атлас" Дэвида Митчелла. Эти романы переведены.

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А вот любителям прозы суперзвезды современной американской литературы Джонатана Франзена придется подождать — перевод его нового романа "Перекрестки" выйдет уже в следующем году. Книгочеи также будут с нетерпением ждать перевода третьей книги Салли Руни "Прекрасный мир, где ты?", изданной в оригинале этим летом. Напомню, молодая ирландская писательница завоевала шумную популярность в конце 2010-х благодаря роману "Нормальные люди" и его телевизионной экранизации.

Также среди ярких образцов переводного фикшена уходящего года отметим такие романы, как "Айдахо" Эмили Раскович, "Девушка, женщина, иная" Бернардин Эваристо, "Кокон" Чжэн Юэжань, "Аномалия" Эрве Ле Теллье, "Кентукки" Саманты Швеблин, "Кишот" Салмана Рушди. Все эти книги либо уже побывали в обозрениях Фокуса, либо появятся там в ближайшее время. Из главных переводов на украинский язык я бы назвал "Книги Якова" Ольги Токарчук и "Сліпоту" Жозе Сарамаго. Ну и, конечно, "Веселку тяжіння" Томаса Пинчона — величайший роман второй половины ХХ века, одолеть который способны только самые отчаянные любители литературы.