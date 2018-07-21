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Главная » Стиль жизни » Культура » Кинопродюсеры уволили режиссера "Стражей Галактики" из-за странных твитов

Кинопродюсеры уволили режиссера "Стражей Галактики" из-за странных твитов

Кинопродюсеры уволили режиссера "Стражей Галактики" из-за странных твитов
Джеймс Ганн/Фото из открытых источников

Джеймс Ганн уже принес публичные извинения

21.07.18 110
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Режиссер Джеймс Ганн, снявший обе части фильма "Стражи Галактики" и работавший над их продолжением, уволен из-за странных и оскорбительных постов в соцсети Twitter, сделанных в 2008-2009 годах.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Студия Disney решила расторгнуть контракт с Ганном после того, как онлайн-издание The Daily Caller припомнило режиссеру его саркастические записи на тему педофилии, изнасилования и терроризма. Публикацию тут же подхватили пользователи соцсетей.

"Оскорбительное отношение и высказывания, обнаруженные в материалах, размещенных в Джеймсом Ганном в соцсетях, не могут быть оправданы и не имеют ничего общего с теми ценностями, которые поддерживает наша студия. Мы прекратили с ним деловые отношения. Он больше не будет руководить съемками третьего фильма цикла "Стражи Галактики", - заявил председатель Walt Disney Алан Хорн.

Вот примеры некоторых шуток режиссера из Twitter: "Когда последний раз женщины поддерживали вопросы защиты прав мужчин? Кого волнует рак груди и изнасилование? Не меня". "Женщина за 40 неотличима от трансухи". "Ребята - я серьезно, это не шутка - сегодня шаббат и евреям не позволено открывать духовку. А я сделаю им одолжение".

В то же время, недавно Ганн опубликовал твит, в котором заявил, что десять лет назад видел себя в роли провокатора как в кино, так и в жизни, но теперь стал совсем другим человеком. Он извинился перед теми, кого могли обидеть его шутки, назвав их глупыми и неуместными.

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