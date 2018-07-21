Кинопродюсеры уволили режиссера "Стражей Галактики" из-за странных твитов

Режиссер Джеймс Ганн, снявший обе части фильма "Стражи Галактики" и работавший над их продолжением, уволен из-за странных и оскорбительных постов в соцсети Twitter, сделанных в 2008-2009 годах.



Об этом пишет The Hollywood Reporter.



Студия Disney решила расторгнуть контракт с Ганном после того, как онлайн-издание The Daily Caller припомнило режиссеру его саркастические записи на тему педофилии, изнасилования и терроризма. Публикацию тут же подхватили пользователи соцсетей.

"Оскорбительное отношение и высказывания, обнаруженные в материалах, размещенных в Джеймсом Ганном в соцсетях, не могут быть оправданы и не имеют ничего общего с теми ценностями, которые поддерживает наша студия. Мы прекратили с ним деловые отношения. Он больше не будет руководить съемками третьего фильма цикла "Стражи Галактики", - заявил председатель Walt Disney Алан Хорн.



Вот примеры некоторых шуток режиссера из Twitter: "Когда последний раз женщины поддерживали вопросы защиты прав мужчин? Кого волнует рак груди и изнасилование? Не меня". "Женщина за 40 неотличима от трансухи". "Ребята - я серьезно, это не шутка - сегодня шаббат и евреям не позволено открывать духовку. А я сделаю им одолжение".

So Mike Cernovich thought that James Gunn deserved to be fired for 10-year old rape jokes. But, wait, I’m confused. This guy still gets to keep his job for saying far worse things? Alrighty then. pic.twitter.com/Ksom5siVCl — Dylan Murphy (@MurphdogTV) 20 июля 2018 г.

В то же время, недавно Ганн опубликовал твит, в котором заявил, что десять лет назад видел себя в роли провокатора как в кино, так и в жизни, но теперь стал совсем другим человеком. Он извинился перед теми, кого могли обидеть его шутки, назвав их глупыми и неуместными.