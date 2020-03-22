И снова Новый год. Как в мире встретили день весеннего равноденствия

Для астрономов 20 марта — день, когда Солнце пересекает небесный экватор и начинает осве-щать Северное полушарие более длительное время, чем Южное. 20 марта в наших широтах день почти равен ночи, а затем он становится длиннее — начинается астрономическая весна. В отличие от учёных, которые не видят в этом дне ничего особенного, в древних культурах дню весеннего равноденствия придавали большое значение как дню новолетия, когда умирает зима и происходит поворот на весну.

«Священник вряд ли стал бы считаться с мнением учёного-«фейолога», специалиста по точной форме и цвету крылышек фей» Ричард Докинз, английский этолог, популяризатор науки

В Украине весеннее равноденствие — практически забытый праздник. Его отмечали древние славяне, но с приходом христианства важные даты скорректировали и адаптировали к новому религиозному календарю. Новый год и встречу весны стали отмечать либо 1 марта, либо уже на Благовещение, 7 апреля. Так продолжалось до XV века, когда Новый год перенесли на 1 сентября, и лишь в 1700 году русский царь Пётр I постановил отмечать его 1 января. Но вплоть до начала XX века весной на улицы выходили молодые девушки, пели особые песни — веснянки, или «гаивки», — и танцевали «кривой танец» — хоровод, который закручивали волнами и петлями. Так они призывали природу пробуждаться, славили появление тепла, солнца и, собственно, нового земледельческого года. Этот фольклор весеннего цикла историк Михаил Грушевский называл одним из самых древних в украинской обрядности.

Сейчас вы увидите кривой танец в живом исполнении разве что на встречах неоязычников, а такие веснянки, как «Вербовая дощечка» или «А мы просо сеяли» можно услышать в начальных классах некоторых школ, где проводят мероприятия художественной самодеятельности. Однако в мире ещё сохранились древние верования и празднования, приуроченные ко дню весеннего равноденствия. Фокус выбрал те из них, которые всё ещё можно увидеть собственными глазами.

Время по солнцу

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Встретить рассвет весеннего равноденствия, как тысячу лет назад, можно в американском штате Иллинойс. Там, на берегу реки Миссисипи, находится крупный археологический памятник Кахокия. В 700–1200 годах там находился город, где жили индейцы миссисипской культуры. Они насыпали курганы, на которых строили дома, храмы и другие сооружения. Это место случайно обнаружили в 1960-х при строительстве автомобильного шоссе, но археологи победили транспортников и устроили Музей под открытым небом.

Важнейший памятник Кахокии — Вудхендж, который так назвали по аналогии со Стоунхенджем. И если учёные до сих пор спорят о том, каково было предназначение британского сооружения, то Вудхендж определяют однозначно как календарь. Он состоит из пяти окружностей с деревянными столпами, чётко ориентированными по сторонам света. Четыре столба ключевые, они указывают на точку, откуда появляется солнце в дни равноденствий и солнцестояний. В центре этого круга, по мнению археологов, был помост, на котором стоял жрец во время церемонии встречи солнца. Ныне сотрудники музея, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, также проводят мероприятия в ключевые дни астрономического года и приглашают всех желающих встретить рассвет в этом удивительном месте. Особенно интересно его наблюдать в весеннее равноденствие, поскольку солнце выходит точно из-за самого большого 28-метрового кургана в Кахокии, где, как полагают археологи, должен был размещаться храм, центр индейского города.

Костры и семь блюд



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Самый известный и распространённый праздник весеннего равноденствия — Новруз Байрам, Новый год, который отмечают персы и тюркские народы в двух десятках стран. Этот праздник берёт начало в Иране, на территории которого некогда существовала могущественная империя персов, владевшая половиной древнего мира. Их религией был зороастризм — поклонение солнцу, а Новруз — главный праздник, упоминаемый в письменных источниках в 500-х годах до н. э. С упадком древних империй и приходом мусульманства Новруз не исчез, а был включён в новую систему праздников. Само слово «Новруз» означает «новый день», но отмечают его пять и более дней, кульминация праздника приходится на 20–21 марта. У разных народов есть локальные особенности: так, в Иране к празднику варят и красят яйца, а в Азербайджане считают, что сны на Новруз вещие, и повсеместно занимаются их толкованием. Но есть и общие элементы. Это, к примеру, аналог новогодней ёлки — «семени», или «сямяни», зёрна пшеницы, которые проращивают и выставляют на стол в плошке, обвязанной красной лентой. Они символизируют надежду на благополучие и хороший урожай в новом году. Сейчас далеко не все проращивают пшеницу самостоятельно, поэтому её продают на рынках накануне Новруза. Также общим местом в праздновании стал «хафт син» — семь блюд из растительных ингредиентов, начинаю-щихся на персидскую букву «с». Кроме того, во многих странах жгут костры и прыгают через них с целью очиститься.

Чтобы увидеть празднование Новруза воочию, необязательно ехать в Иран, Азербайджан или Казахстан: этот праздник отмечают и крымские татары. Накануне они убирают дом и избавляются от старых вещей, готовят богатый стол со сладостями и мясными пирогами кобете. Традиционно в Новруз крымскотатарские дети надевали маски и костюмы козы и ходили с колядками по домам, девушки гадали, а мужчины выходили на поле, делали первую борозду и высеивали семена для будущего урожая.

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Найти лепесток

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Регион Кантабрия на севере Испании уникален во многих отношениях. Именно здесь находится знаменитый памятник археологии — пещера Альтамира с наскальными рисунками кроманьонцев. Позже в Кантабрии жили кельтские племена, и, что удивительно, их потомки, хоть и немногочисленные, живут тут и сейчас, сохранив язык и поверья. Из старинной мифологии кантабров до наших дней дошёл такой персонаж демонологии, как анхана. Это добрые духи, которые вы-глядят как невысокие белокожие женщины с золотыми или серебряными волосами. Живут они в лесах, откуда, по преданиям, могут вывести заблудившегося путника, а также в пещерах и водоёмах. Также анханы помогают влюблённым, бедным и обездоленным: у порогов их домов оставляют одежду и обувь.

В Кантабрии существует поверье, что в ночь весеннего равноденствия анханы собираются вместе и танцуют до рассвета, взявшись за руки и держа в них увядшие розы. Кантабрийцам в эту ночь предписано искать розы в лесах и пустошах, как украинцы искали папоротник, указываю-щий на клад. Но в отличие от наших верований кельтские говорят о том, что если человек найдёт розу анханы с лепестками необычного цвета — от пурпурного до золотого, — то будет счастлив всю жизнь. А если не найдёт, то может посетить любой кантабрийский магазинчик сувениров, где продают статуэтки этих духов — на счастье и благополучие.

Египетские крашенки

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Один из старейших и до сих пор сохранившихся весенних праздников — Шам-эль-Нессим, который отмечают в Египте. Его истоки историки относят к 2700-м годам до н. э., времени правления третьей династии фараонов и Золотого века Древнего Египта. Тогда в царстве ввели солнечный календарь, и начало года праздновали во время весеннего солнцестояния — славили бога Ра, принося ему в жертву рыбу и овощи ради будущего процветания.

Ныне египтяне не поклоняются богу Солнца, кроме того, под влиянием древних христиан дату праздника перенесли на понедельник после Пасхи, официальный выходной в стране.

Однако и христиане, и мусульмане продолжают отмечать Шам-эль-Нессим, название которого означает «вдох воздуха». У этого праздника сейчас нет религиозного подтекста и ритуалов, но принято вставать на рассвете, встречать солнце и отправляться на свежий воздух на пикники. Египтяне обычно идут в парки, по возможности на берег Нила или в зоопарк. Угощение на Шам-эль-Нессим осталось неизменным: варёные яйца, которые жители красят, нанося на них разные узоры, блюдо фесих из маринованной кефали, а также зелёный лук и фасоль.

В белом и красном

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Массовые празднества в честь наступления весны традиционно происходят и в Мексике. В этой стране они связаны с индейскими племенами доколумбовой эпохи, которые поклонялись солнцу и строили посвящённые ему храмы-пирамиды. Одно одно из самых популярных мест, где мексиканцы встречают весеннее равноденствие, — археологический памятник Теотиуакан в 40 км к северу от Мехико. В 250–600-х годах н. э. это был большой город, где, по мнению учёных, жили более 100 тыс. человек. Его главные пирамиды — храмы Солнца и Луны — хорошо сохранились, к ним ежегодно приезжают тысячи мексиканцев и туристов на весенний фестиваль. Участники одеваются в белые и красные одежды, так как считается, что в день весеннего солнцестояния происходит «взрыв» положительной энергии, а именно эти цвета максимально её накапливают. Утром участники фестиваля поднимаются на пирамиду солнца, преодолевая 360 ступеней, и с поднятыми руками и восклицаниями встречают светило. Все желающие целый день гуляют воз-ле пирамид, где собираются также местные знахари, проводящие обряды очищения. А на закате люди провожают солнце. Подобные празднества устраивают и в других исторических местах Мексики — в городе майя Чичен-Ица на Юкатане и в древнем городе Эль-Тахин в провинции Веракрус.

Чтим предков

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В Японии весеннее и осеннее равноденствия — выходные дни, которые называются Сюмбун-но хи. Официально они не считаются религиозными, однако имеют буддистское происхождение. Поверье гласит, что в периоды, когда день равен ночи, Будда приходит к заблудшим душам и помогает им перейти реку между земным миром и Нирваной и добраться до неё. Поэтому в выходной весной и осенью жители Японии встречаются с родными и вместе идут на могилы предков — убирают их, а также оставляют цветы и угощение. Традиционно это чашка саке и рисовые пирожки, покрытые бобовой пудрой.

Однако посещением могил на весенний Сюмбун-но хи японцы не ограничиваются. Они устраивают пикники, на которых любуются цветущей сакурой. Поскольку в Японии день весеннего равноденствия считается концом года, то накануне в школах проводят церемонии вручения аттестатов и выпускные, а сами японцы верят, что в этот день лучше всего заканчивать старые дела и начинать новые.