Брюс Спрингстин продал права на свою музыку за рекордные $500 млн

Sony Music получила издательские права на 300 песен автора "Улицы Филадельфии".

Американский музыкант и автор песен Брюс Спрингстин продал Sony Music права на весь каталог своих музыкальных композиций. Стоимость сделки составила 500 млн долларов. Это очередная продажа музыкантом всех прав на свое творчество и новый рекорд. Об этом сообщает Billboard.

Sony Music получила издательские права на все 300 песен исполнителя. Каталог Спрингстина насчитывает в общей сложности 300 композиций: 20 студийных альбомов, в т.ч. легендарные Born To Run, The River и The USA, также Sony Music теперь принадлежат права на 23 концертные записи.

Спрингстин считается один из самых известных рок-музыкантов, за свою музыку он был удостоен 20 премий "Грэмми". Только за прошлый год его песни принесли 15 млн долларов дохода.

Зачем компаниям права на полные каталоги песен?

Таким образом, 72-летний исполнитель составил компанию Бобу Дилану, Полу Саймона, Нилу Янгу и некоторым другим музыкантам, которые продавали права на полный каталог своих композиций.

Звукозаписывающие компании, покупая права на полные музыкальные каталоги, могут получать прибыль посредством дополнительных источников дохода. Например, за счет лицензирования музыки для кинофильмов и телешоу, продажи мерча и кавер-версий популярных песен.

Сейчас представители Дэвида Боуи, а также Стинг сейчас ведут переговоры и ожидается, что в скором времени они последуют примеру своих коллег по цеху.

Ранее Фокус сообщал, что NASA отправило космический аппарат в сторону Юпитера для изучения Троянских астероидов. На борту аппарата разместили диск с песнями "Битлз" и некоторых других музыкантов.