Брюс Спрінгстін продав права на свою музику за рекордні $500 млн

Sony Music отримала видавничі права на 300 пісень автора "Вулиці Філадельфії".

Американський музикант та автор пісень Брюс Спрінгстін продав Sony Music права на весь каталог своїх музичних композицій. Вартість операції склала 500 млн доларів. Це черговий продаж музикантом усіх прав на свою творчість і новий рекорд. Про це повідомляє Billboard.

Sony Music отримала видавничі права на усі 300 пісень виконавця. Каталог Спрінгстіна налічує загалом 300 композицій: 20 студійних альбомів, зокрема легендарні Born To Run, The River і The USA, також Sony Music тепер належать права на 23 концертні записи.

Спрінгстін вважається одним із найвідоміших рок-музикантів, за свою музику він був удостоєний 20 премій "Греммі". Тільки за минулий рік його пісні принесли 15 млн доларів доходу.

Навіщо компаніям права на повні каталоги пісень?

Так, 72-річний виконавець склав компанію Бобу Ділану, Полу Саймону, Нілу Янгу та деяким іншим музикантам, які продавали права на повний каталог своїх композицій.

Звукозаписні компанії, купуючи права на повні музичні каталоги, можуть отримувати прибуток у вигляді додаткових джерел доходу. Наприклад, за рахунок ліцензування музики для кінофільмів і телешоу, продажу мерчу та кавер-версій популярних пісень.

Зараз представники Девіда Бові, а також Стінг зараз ведуть переговори й очікується, що незабаром вони наслідуватимуть приклад своїх колег по цеху.

