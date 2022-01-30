Великолепная восьмерка: финалисты украинского Нацотбора Евровидения-2022 (фото, видео)

Евровидение-2022: рассказываем, кто вышел в финал украинского Нацотбора и у кого есть шансы в мае полететь в Турин.

После триумфального выступления нашей электрофолк-группы GO_A в Роттердаме на Евровидении-2021 ее вокалистка Екатерина Павленко и музыканты стали национальными героями, так что в этом году в Украине на участие в Нацотборе песенного конкурса Евровидение подали 284 заявки. На прошлой неделе из них выбрали 27, а на этой жюри объявило восемь финалистов.

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Евровидение: кто вышел в финал украинского Нацотбора 2022

Alina Pash – Тіні забутих предків

– Тіні забутих предків Cloudless – All be alright

– All be alright Kalush Orchestra – Stefania

– Stefania Laud – Head Under Water

– Head Under Water Michael Soul – Demons

– Demons Our Atlantic – Моя Любов

– Моя Любов Roxolana – GIRLZZZZ

– GIRLZZZZ Wellboy – Nozzy Bossy

Финал Нацотбора состоится 12 февраля, победитель в мае отправится в Турин — право проведения конкурса для Италии обеспечила драйвовая рок-группа Måneskin. Наверное, именно поэтому многие уже опубликованные треки исполнителей из других стран носят не попсовый, а роковой характер. К примеру, болгары Intelligent Music Project представили хардовую композицию Intention, а финны The Rasmus выложили средней тяжести романтический рок-трек Jezebel.

Что касается Украины, то у нас традиционно крен в сторону этно, примерно как у GO_A и Русланы. Только теперь часто с примесью рэпа.

[ + – ] Великолепная восьмерка: финалисты Нацотбора Евровидения-2022

В представленной восьмерке финалистов, к сожалению, нет певицы Shy (Александра Корягина) — по информации источников Фокуса в жюри конкурса, она вылетела из-за организационных проблем (находилась за границей). Не обошлось без скандала: из уже отобранной восьмерки оргкомитет выгнал исполнителя LAUD. Бдительные слушатели сообщили, что его трек Head Under Water был еще три года назад выложен в Сеть. LAUD заменили на Barleben. Но в целом женщины выглядят более убедительно.

Roxolana

[ + – ] Roxolana (Роксолана Сирота), финалистка Нацотбора Евровидения-2022

24-летняя певица Roxolana (Роксолана Сирота) родилась во Львове в семье врачей. Получила высшее юридическое образование, но любовь к песне победила. В 2019 году попала в шоу "Голос країни", хотя быстро вылетела из команды Потапа. Сегодня за ее спиной мощная продюсерская компания Юрия Никитина Mamamusic. Записан дебютный альбом Ukraine Isс, есть пара хитов: "Говори", "Глазами".

Roxolana сама сочиняет песни. Композицию для Евровидения Girlzzzz, по ее словам, написала, вдохновившись народной песней "Летiла зозуля". Название песни происходит от фразы Girls just wanna have fun (в переводе с англ. "девушки хотят просто повеселиться"). В треке выразительно узнается влияние суперхита Rampampam 2021 итальянки Minelli, а в целом песня близка по формату к "Шуму" GO_A, только половина композиции идет на английском, половина — на украинском. При этом "народная" хоровая часть в припевах тоже исполняется по-английски, что создает странное впечатление: хор звучит почти как имени Веревки, а когда прислушаешься — слова "на инглиш".

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В середине трехминутного трека артистка также воспроизводит что-то вроде рэпа — и тоже звучит украинский и английский. Грустная "Зозуля" трансформировалась в "девушки хотят повеселиться". Такое, конечно, и парням зайдет, так что композиция довольно удачно сконструирована под Евровидение. Хватит ли артистке, которая на эстрадном небосводе появилась в прошлом году, энергии, чтобы победить? Ответ получим во время выступления вживую в финале 12 февраля.

Относительно ярких костюмов, дизайна и подачи у Roxolana все креативно. Один минус — какая-то неопределенность образа: от песни к песне артистка очень разная, сложно ответить на простой вопрос, что в ней главное, какая идея. Хотя, разумеется, над всем этим навис образ тезки певицы, той самой — исторической Роксоланы — сексуальной хищницы, интеллектуалки, которая оказала огромное влияние на турецкого султана и его подданных.

Alina Pash

[ + – ] Алина Паш, финалистка Нацотбора Евровидения-2022

28-летняя Алина Паш родилась в закарпатском селе Буштыно. Отец – полицейский, мать – учительница музыки и хореографии. С 19 лет певица штурмует столицу. Вышла в финал шестого сезона "X-фактора" с шикарным блюзом At Last Etta James. Красавица Паш тогда казалась белой и пушистой, но когда начала составлять этнорэп, стала напоминать темную лесную волшебницу, а ее пассажи — колдовские заклинания.

На сегодня Алина Паш имеет три альбома, десять клипов. В арсенале есть также дуэтные композиции: "Падло" с Аlyona Аlyona и "Первая леди" с Pianoboy. В 2019 году Алина объединила во время выступления в честь Дня Независимости Украины рэп и гимн нашей страны, где были такие строки: "И вижу я сильных женщин, ведущих за собой".

Плюсы: выработала яркий стиль, сочетающий хипхоп с шаманским камланьем. Как в ее композиции Bosorkanya: "Сусіди ся хрестили, хрестили, хрестили, коли пусте відро через вулицю носила. Сусіди ся бояли, бояли, бояли, бо я коло хижі чорних коту аж п’ять мала" (на русинском диалекте). Черные коты, пустые ведра, зелье из волшебных корней – весь чародейский набор.

Минусы: этнорэп может быть слишком сложным для восприятия, но Алина имеет шанс пробиться в Италию, если она найдет простую, неперегруженную музыкальную форму для его подачи.

Barleben

[ + – ] Barleben (Александр Барлебен), финалист Нацотбора Евровидения-2022

После того, как оргкомитет Нацотбора Евровидения-2022 дисквалифицировал LAUD из-за того, что его песня Head Under Water была ранее выложена в Сети, на его место в финал пригласили исполнителя в стиле соул – Barleben. Забавно – их манеры исполнения близки, только у LAUD гораздо больше сценического опыта.

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29-летний Александр Барлебен родом из Новограда-Волынского. Он начал покорять эстрадный олимп в 2017 году, когда принял участие в 8-м сезоне "Х-Фактора". Затем в 2021 году артист пытался принять участие в 11-м сезоне "Голосу країни", но ни один из судей не развернул к нему кресло. Однако, когда стало известно, что Александр был волонтером в АТО и является экс-капитаном СБУ (отдал службе 9 лет), его пригласили участвовать в следующем сезоне.

Плюс: сладкоголосый парень с внешностью Тома Круза буквально гипнотизирует своими синими глазами. Минус в том, что Александр везде одинаков: он ровно поет своим хорошим голосом – не хватает страсти, порыва, откровения… Чего-то, что могло бы проявить его характер. На конкурсе он исполнит композицию Hear My Words, которую скрывает от общественности.

Michael Soul

[ + – ] Michael Soul (Михаил Сосунов), финалист Нацотбора Евровидения-2022

Michael Soul (Михаил Сосунов) – 25-летний белорусский певец – сын профессиональных музыкантов, лауреат множества конкурсов. Двукратный лауреат Гран-при конкурса "Юные таланты Беларуси", полуфиналист восьмого сезона украинского шоу "Голос країни". Финалист белорусского отбора на Евровидение в 2016 и 2019 году. Мама была его первым педагогом по вокалу, воспитывала сына на творчестве своих кумиров — Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэри, Эллы Фицджеральд, Этты Джеймс. Как видим, это все певицы, что и сказалось на творчестве Михаила: у него бесконечно приятный соул, умноженный на дискоритм подобно Modern Talking, но чем задеть слушателя?

Для этого Michael Soul делает радикальный жест – пишет для конкурса зловеще-мистический трек Demons ("Демоны"). Там есть жесткие психоделические синтезаторные пассажи и такие "пугающие" строки: "Как насчет демонов в твоей голове? Они просто приходят ночью и пугают тебя изнутри. Глубоко внутри, детка. Ты чувствуешь этот запах, он из ада? Запах грехов, которые хочется забыть… Я твой демон".

Не сказать, что сильно ужаснул, и на демона Michael не очень похож, но это добавляет остроты треку, которая совсем не помешает для того, чтобы привлечь внимание придирчивого европейского слушателя.

Wellboy

[ + – ] Wellboy (Антон Вельбой), финалист Нацотбора Евровидения-2022

Антон Вельбой, он же Wellboy, за которым маячит мегамонстр продюсирования Юрий Бардаш (Quest Pistols, "Грибы"), совместными усилиями прошедший год сделали для себя прорывным: треки "Гуси" и "Вишни" стали суперхитами.

Но как автора-самородка из села Грунь упаковать для западных слушателей?

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Для нас Антон — сплошная милота, в его клипе на фоне домашних птиц и хатынок Пирогова говорится о Бахе и Рихтере, а в тексте использована оригинальная рифма — "блюзу — блузу". Мы легко улавливаем своеобразие этого 21-летнего артиста.

Впрочем, та же Верка Сердючка, чтобы ею проникся Запад, к 2007 году окончательно отдалилась от образа своей в доску проводницы и ушла в арт-фриковость. Поэтому ее вместе с зажигательной песней Dancing lasha tumbai Европа восприняла с восторгом.

Сможет ли нечто подобное создать Wellboy, не растратив обаяния "парня из села Грунь"? Вопрос открыт. Wellboy пока сообщил только название своего трека: Nozzy Bossy.

Kalush Orchestra

[ + – ] Kalush Orchestra, финалисты Нацотбора Евровидения-2022

Рэп-группа Kalush с 27-летним лидером Олегом Псюком – самобытное явление. Kalush – команда из трех парней, клипы которой в 2019 году набрали по 2 млн просмотров на Youtube. Но проект Kalush Orchestra свежий, он появился всего месяц назад – это группа из шести музыкантов. Как и Alina Pash, они пытаются объединить рэп с фолком, только это ближе не к шаманским камланиям, а к The No Smoking Orchestra Кустурицы. Контрабас и духовые создают колорит. Месяц назад ребята выложили концертный клип Shtomber Womber – все это неплохо, но форма подачи сырая. Ждем конкурсный трек, известно только его название — Stefania.

Cloudless

[ + – ] Cloudless, финалисты Нацотбора Евровидения-2022

Поп-рок-электронная группа Cloudless штурмует Евровидение во второй раз. Впервые они подавались на Нацотбор в 2020 году с песней Drown Me Down, с которой заняли в первом полуфинале четвертое место и, соответственно, не попали в финал.

Группа основана в 2017 году. Она получил известность благодаря песне "Между мирами", ставшей саундтреком к популярному сериалу "Школа". Их треки зазвучали во многих лентах и шоу: "Папаньки", "Сидоренко-Сидоренко"; "Хата на тата", "Четыре свадьбы", "Взвешенные и счастливые".

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Минус: Cloudless ("Безоблачные") производят музыкальное повидло вроде "Девчата, любите нас, мы хорошие". То же делает и Barleben. Это неплохо, но все слишком ровно, не хватает стержня, опасности, какого-то мужского начала, которое может задеть.

Впрочем, в трек для Евровидения-2022 Cloudless немного добавили этого, несмотря на няшное название композиции All be Alright ("Все будет хорошо"). Здесь музыканты стали более агрессивными, настойчивыми — подобно Imagine Dragons.

Кажется, не было бы лишним дополнить припев мощным хоровым эффектом. А вот что хорошо сделано, так это драйвовое гитарное соло в финале. Это лучшее, что "Безоблачные" записывали: в этой песне есть гроза и заявка на победу.

Our Atlantic

[ + – ] Our Atlantic, финалисты Нацотбора Евровидения-2022

Украинский индиколлектив Our Atlantic образовался четыре года назад. Our Atlantic ("Наша Атлантика") — это три музыканта: Виктор Байда — вокалист и аранжировщик, Дмитрий Бакал — сонграйтер и бас-гитарист, Алексей Быков — ударные. После незамеченного дебютного англоязычного альбома Pillow (2018), близкого к синти-попу Pet Shop Boys, ребята выпустили успешный украиноязычный альбом "Время развлечений" (2020), где были фанк, соул и даже элементы регги, как в одноименной с альбомом песне. Их плюс – профессионализм. Минус – их музыка напоминает валяние на пляже в летний солнечный день: вроде бы тепло и комфортно, но постепенно становится скучно, потому что ничего не происходит. Надо хоть пива выпить, в волейбол поиграть, к соседкам подкатить — словом, в конкурсный трек нужно добавить какое-то событие. Надеемся, оно окажется в еще не представленном треке "Моя любовь".