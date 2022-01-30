Великолепная восьмерка: финалисты украинского Нацотбора Евровидения-2022 (фото, видео)
Евровидение-2022: рассказываем, кто вышел в финал украинского Нацотбора и у кого есть шансы в мае полететь в Турин.
После триумфального выступления нашей электрофолк-группы GO_A в Роттердаме на Евровидении-2021 ее вокалистка Екатерина Павленко и музыканты стали национальными героями, так что в этом году в Украине на участие в Нацотборе песенного конкурса Евровидение подали 284 заявки. На прошлой неделе из них выбрали 27, а на этой жюри объявило восемь финалистов.
Евровидение: кто вышел в финал украинского Нацотбора 2022
- Alina Pash – Тіні забутих предків
- Cloudless – All be alright
- Kalush Orchestra – Stefania
- Laud – Head Under Water
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – Моя Любов
- Roxolana – GIRLZZZZ
- Wellboy – Nozzy Bossy
Финал Нацотбора состоится 12 февраля, победитель в мае отправится в Турин — право проведения конкурса для Италии обеспечила драйвовая рок-группа Måneskin. Наверное, именно поэтому многие уже опубликованные треки исполнителей из других стран носят не попсовый, а роковой характер. К примеру, болгары Intelligent Music Project представили хардовую композицию Intention, а финны The Rasmus выложили средней тяжести романтический рок-трек Jezebel.
Что касается Украины, то у нас традиционно крен в сторону этно, примерно как у GO_A и Русланы. Только теперь часто с примесью рэпа.
В представленной восьмерке финалистов, к сожалению, нет певицы Shy (Александра Корягина) — по информации источников Фокуса в жюри конкурса, она вылетела из-за организационных проблем (находилась за границей). Не обошлось без скандала: из уже отобранной восьмерки оргкомитет выгнал исполнителя LAUD. Бдительные слушатели сообщили, что его трек Head Under Water был еще три года назад выложен в Сеть. LAUD заменили на Barleben. Но в целом женщины выглядят более убедительно.
Roxolana
24-летняя певица Roxolana (Роксолана Сирота) родилась во Львове в семье врачей. Получила высшее юридическое образование, но любовь к песне победила. В 2019 году попала в шоу "Голос країни", хотя быстро вылетела из команды Потапа. Сегодня за ее спиной мощная продюсерская компания Юрия Никитина Mamamusic. Записан дебютный альбом Ukraine Isс, есть пара хитов: "Говори", "Глазами".
Roxolana сама сочиняет песни. Композицию для Евровидения Girlzzzz, по ее словам, написала, вдохновившись народной песней "Летiла зозуля". Название песни происходит от фразы Girls just wanna have fun (в переводе с англ. "девушки хотят просто повеселиться"). В треке выразительно узнается влияние суперхита Rampampam 2021 итальянки Minelli, а в целом песня близка по формату к "Шуму" GO_A, только половина композиции идет на английском, половина — на украинском. При этом "народная" хоровая часть в припевах тоже исполняется по-английски, что создает странное впечатление: хор звучит почти как имени Веревки, а когда прислушаешься — слова "на инглиш".Важно
В середине трехминутного трека артистка также воспроизводит что-то вроде рэпа — и тоже звучит украинский и английский. Грустная "Зозуля" трансформировалась в "девушки хотят повеселиться". Такое, конечно, и парням зайдет, так что композиция довольно удачно сконструирована под Евровидение. Хватит ли артистке, которая на эстрадном небосводе появилась в прошлом году, энергии, чтобы победить? Ответ получим во время выступления вживую в финале 12 февраля.
Относительно ярких костюмов, дизайна и подачи у Roxolana все креативно. Один минус — какая-то неопределенность образа: от песни к песне артистка очень разная, сложно ответить на простой вопрос, что в ней главное, какая идея. Хотя, разумеется, над всем этим навис образ тезки певицы, той самой — исторической Роксоланы — сексуальной хищницы, интеллектуалки, которая оказала огромное влияние на турецкого султана и его подданных.
Alina Pash
28-летняя Алина Паш родилась в закарпатском селе Буштыно. Отец – полицейский, мать – учительница музыки и хореографии. С 19 лет певица штурмует столицу. Вышла в финал шестого сезона "X-фактора" с шикарным блюзом At Last Etta James. Красавица Паш тогда казалась белой и пушистой, но когда начала составлять этнорэп, стала напоминать темную лесную волшебницу, а ее пассажи — колдовские заклинания.
На сегодня Алина Паш имеет три альбома, десять клипов. В арсенале есть также дуэтные композиции: "Падло" с Аlyona Аlyona и "Первая леди" с Pianoboy. В 2019 году Алина объединила во время выступления в честь Дня Независимости Украины рэп и гимн нашей страны, где были такие строки: "И вижу я сильных женщин, ведущих за собой".
Плюсы: выработала яркий стиль, сочетающий хипхоп с шаманским камланьем. Как в ее композиции Bosorkanya: "Сусіди ся хрестили, хрестили, хрестили, коли пусте відро через вулицю носила. Сусіди ся бояли, бояли, бояли, бо я коло хижі чорних коту аж п’ять мала" (на русинском диалекте). Черные коты, пустые ведра, зелье из волшебных корней – весь чародейский набор.
Минусы: этнорэп может быть слишком сложным для восприятия, но Алина имеет шанс пробиться в Италию, если она найдет простую, неперегруженную музыкальную форму для его подачи.
Barleben
После того, как оргкомитет Нацотбора Евровидения-2022 дисквалифицировал LAUD из-за того, что его песня Head Under Water была ранее выложена в Сети, на его место в финал пригласили исполнителя в стиле соул – Barleben. Забавно – их манеры исполнения близки, только у LAUD гораздо больше сценического опыта.Важно
29-летний Александр Барлебен родом из Новограда-Волынского. Он начал покорять эстрадный олимп в 2017 году, когда принял участие в 8-м сезоне "Х-Фактора". Затем в 2021 году артист пытался принять участие в 11-м сезоне "Голосу країни", но ни один из судей не развернул к нему кресло. Однако, когда стало известно, что Александр был волонтером в АТО и является экс-капитаном СБУ (отдал службе 9 лет), его пригласили участвовать в следующем сезоне.
Плюс: сладкоголосый парень с внешностью Тома Круза буквально гипнотизирует своими синими глазами. Минус в том, что Александр везде одинаков: он ровно поет своим хорошим голосом – не хватает страсти, порыва, откровения… Чего-то, что могло бы проявить его характер. На конкурсе он исполнит композицию Hear My Words, которую скрывает от общественности.
Michael Soul
Michael Soul (Михаил Сосунов) – 25-летний белорусский певец – сын профессиональных музыкантов, лауреат множества конкурсов. Двукратный лауреат Гран-при конкурса "Юные таланты Беларуси", полуфиналист восьмого сезона украинского шоу "Голос країни". Финалист белорусского отбора на Евровидение в 2016 и 2019 году. Мама была его первым педагогом по вокалу, воспитывала сына на творчестве своих кумиров — Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэри, Эллы Фицджеральд, Этты Джеймс. Как видим, это все певицы, что и сказалось на творчестве Михаила: у него бесконечно приятный соул, умноженный на дискоритм подобно Modern Talking, но чем задеть слушателя?
Для этого Michael Soul делает радикальный жест – пишет для конкурса зловеще-мистический трек Demons ("Демоны"). Там есть жесткие психоделические синтезаторные пассажи и такие "пугающие" строки: "Как насчет демонов в твоей голове? Они просто приходят ночью и пугают тебя изнутри. Глубоко внутри, детка. Ты чувствуешь этот запах, он из ада? Запах грехов, которые хочется забыть… Я твой демон".
Не сказать, что сильно ужаснул, и на демона Michael не очень похож, но это добавляет остроты треку, которая совсем не помешает для того, чтобы привлечь внимание придирчивого европейского слушателя.
Wellboy
Антон Вельбой, он же Wellboy, за которым маячит мегамонстр продюсирования Юрий Бардаш (Quest Pistols, "Грибы"), совместными усилиями прошедший год сделали для себя прорывным: треки "Гуси" и "Вишни" стали суперхитами.
Но как автора-самородка из села Грунь упаковать для западных слушателей?Важно
Для нас Антон — сплошная милота, в его клипе на фоне домашних птиц и хатынок Пирогова говорится о Бахе и Рихтере, а в тексте использована оригинальная рифма — "блюзу — блузу". Мы легко улавливаем своеобразие этого 21-летнего артиста.
Впрочем, та же Верка Сердючка, чтобы ею проникся Запад, к 2007 году окончательно отдалилась от образа своей в доску проводницы и ушла в арт-фриковость. Поэтому ее вместе с зажигательной песней Dancing lasha tumbai Европа восприняла с восторгом.
Сможет ли нечто подобное создать Wellboy, не растратив обаяния "парня из села Грунь"? Вопрос открыт. Wellboy пока сообщил только название своего трека: Nozzy Bossy.
Kalush Orchestra
Рэп-группа Kalush с 27-летним лидером Олегом Псюком – самобытное явление. Kalush – команда из трех парней, клипы которой в 2019 году набрали по 2 млн просмотров на Youtube. Но проект Kalush Orchestra свежий, он появился всего месяц назад – это группа из шести музыкантов. Как и Alina Pash, они пытаются объединить рэп с фолком, только это ближе не к шаманским камланиям, а к The No Smoking Orchestra Кустурицы. Контрабас и духовые создают колорит. Месяц назад ребята выложили концертный клип Shtomber Womber – все это неплохо, но форма подачи сырая. Ждем конкурсный трек, известно только его название — Stefania.
Cloudless
Поп-рок-электронная группа Cloudless штурмует Евровидение во второй раз. Впервые они подавались на Нацотбор в 2020 году с песней Drown Me Down, с которой заняли в первом полуфинале четвертое место и, соответственно, не попали в финал.
Группа основана в 2017 году. Она получил известность благодаря песне "Между мирами", ставшей саундтреком к популярному сериалу "Школа". Их треки зазвучали во многих лентах и шоу: "Папаньки", "Сидоренко-Сидоренко"; "Хата на тата", "Четыре свадьбы", "Взвешенные и счастливые".Важно
Минус: Cloudless ("Безоблачные") производят музыкальное повидло вроде "Девчата, любите нас, мы хорошие". То же делает и Barleben. Это неплохо, но все слишком ровно, не хватает стержня, опасности, какого-то мужского начала, которое может задеть.
Впрочем, в трек для Евровидения-2022 Cloudless немного добавили этого, несмотря на няшное название композиции All be Alright ("Все будет хорошо"). Здесь музыканты стали более агрессивными, настойчивыми — подобно Imagine Dragons.
Кажется, не было бы лишним дополнить припев мощным хоровым эффектом. А вот что хорошо сделано, так это драйвовое гитарное соло в финале. Это лучшее, что "Безоблачные" записывали: в этой песне есть гроза и заявка на победу.
Our Atlantic
Украинский индиколлектив Our Atlantic образовался четыре года назад. Our Atlantic ("Наша Атлантика") — это три музыканта: Виктор Байда — вокалист и аранжировщик, Дмитрий Бакал — сонграйтер и бас-гитарист, Алексей Быков — ударные. После незамеченного дебютного англоязычного альбома Pillow (2018), близкого к синти-попу Pet Shop Boys, ребята выпустили успешный украиноязычный альбом "Время развлечений" (2020), где были фанк, соул и даже элементы регги, как в одноименной с альбомом песне. Их плюс – профессионализм. Минус – их музыка напоминает валяние на пляже в летний солнечный день: вроде бы тепло и комфортно, но постепенно становится скучно, потому что ничего не происходит. Надо хоть пива выпить, в волейбол поиграть, к соседкам подкатить — словом, в конкурсный трек нужно добавить какое-то событие. Надеемся, оно окажется в еще не представленном треке "Моя любовь".