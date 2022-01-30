Чудова вісімка: фіналісти українського Нацвідбору Євробачення-2022 (фото, відео)
Євробачення-2022: розповідаємо, хто вийшов у фінал українського Нацвідбору та хто має шанси в травні полетіти в Турин.
Після тріумфального виступу нашої електрофолк-групи GO_A у Роттердамі на Євробаченні-2021 її вокалістка Катерина Павленко з музикантами стали національними героями, тому цього року в Україні на участь у Нацвідборі пісенного конкурсу заявки подали аж 284 учасники. Минулого тижня з них обрали 27, а цього — журі оголосило вісім фіналістів.
Євробачення: хто вийшов у фінал українського Нацвідбору 2022
- Alina Pash – Тіні забутих предків
- Cloudless – All be alright
- Kalush Orchestra – Stefania
- Laud – Head Under Water
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – Моя Любов
- Roxolana – GIRLZZZZ
- Wellboy – Nozzy Bossy
Фінал Нацвідбору відбудеться 12 лютого, переможець у травні вирушить до Турину — право проведення конкурсу для Італії здобув драйвовий рок-гурт Måneskin. Напевно, саме тому багато вже опублікованих треків виконавців з інших країн мають не попсовий, а роковий характер. Наприклад, болгари Intelligent Music Project представили хардову композицію Intention, а фіни The Rasmus виклали середньої тяжкості романтичний рок-трек Jezebel.
Щодо України, то в нас традиційно крен у бік етно, приблизно як у GO_A та Руслани. Тільки тепер часто з домішкою репу.
У представленій цього тижня вісімці фіналістів, на жаль, немає співачки Shy (Олександра Корягіна) — за інформацією джерел Фокуса в журі конкурсу, вона вилетіла через організаційні проблеми (перебувала за кордоном). Не обійшлося без скандалу: вже з відібраної вісімки оргкомітет вигнав виконавця LAUD. Пильні слухачі повідомили, що його трек Head Under Water був ще три роки тому викладений у мережу. LAUD замінили на Barleben. Але загалом жінки мають переконливіший вигляд.
Roxolana
24-річна співачка Roxolana (Роксолана Сирота) народилася у Львові в родині лікарів. Здобула вищу юридичну освіту, але любов до пісні перемогла. У 2019 році потрапила в шоу "Голос країни", хоча швидко вилетіла з команди Потапа. Сьогодні за її спиною потужна продюсерська компанія Юрія Нікітіна Mamamusic. Записано дебютний альбом Ukraine Isс, є пара хітів: "Говори", "Очима".
Roxolana сама складає пісні. Композицію для Євробачення Girlzzzz, за її словами, написала, надихнувшись народною піснею "Летіла зозуля". Назва пісні походить від фрази Girls just wanna have fun (у перекладі з англ. "Дівчата хочуть просто повеселитися"). У треку виразно впізнається вплив суперхіта Rampampam 2021 року італійки Minelli, а в цілому пісня близька за форматом до "Шуму" GO_A, тільки половина композиції йде англійською, половина — українською. При цьому "народна" хорова частина в приспіві теж виконується англійською, що створює дивне враження: хор звучить майже як імені Верьовки, а коли дослухаєшся — слова "інгліш".Важливо
У середині трихвилинного треку артистка також відтворює щось на кшталт репу — теж українською та англійською. Сумна "Зозуля" трансформувалася в "дівчата хочуть повеселитися". Таке, звісно, і хлопцям зайде, тож композиція доволі вдало сконструйована під Євробачення. Та чи вистачить артистці, яка на естрадному небосхилі з’явилася торік, енергії, щоб перемогти? Відповідь отримаємо під час її виступу наживо у фіналі 12 лютого.
Щодо яскравих костюмів, дизайну та подачі, у Roxolana все креативно. Один мінус — якась невизначеність образу: від пісні до пісні артистка дуже різна, складно відповісти на просте запитання, що в ній головне, яка ідея. Хоча, зрозуміло, над усім цим нависнув образ тезки співачки, тієї самої — історичної Роксолани — сексуальної хижачки, інтелектуалки, яка мала величезний вплив на турецького султана та його підданих.
Alina Pash
28-річна Аліна Паш народилася в закарпатському селі Буштино. Батько — поліцейський, мати — вчителька музики та хореографії. З 19 років співачка штурмує столицю. Вийшла у фінал шостого сезону "X-фактора" з шикарним блюзом At Last Etta James. Красуня Паш тоді видавалася білою та пухнастою, але коли почала складати етнореп, то стала нагадувати темну лісову чарівницю, а її пасажі — чаклунські заклинання.
На сьогодні має три альбоми, десять кліпів. В арсеналі є також дуетні композиції: "Падло" з Аlyona Аlyona та "Перша леді" з Pianoboy. У 2019 році Аліна об’єднала під час виступу на честь Дня Незалежності України реп та гімн нашої країни, де були такі рядки: "І бачу я сильних жінок, які за собою ведуть".
Плюси: виробила яскравий стиль, що поєднує хіпхоп із шаманським камланням. Як у її композиції Bosorkanya: "Сусіди ся хрестили, хрестили, хрестили, коли пусте відро через вулицю носила. Сусіди ся бояли, бояли, бояли, бо я коло хижі чорних коту аж п’ять мала" (на русинському діалекті). Чорні коти, порожні відра, варіння чарівного коріння — весь чародійський набір.
Мінуси: етнореп може бути надто складним для сприйняття, утім Аліна має шанс пробитися до Італії, якщо вона віднайде просту, неперевантажену музичну форму для його подачі.
Barleben
Після того, як оргкомітет Нацвідбору Євробачення-2022 дискваліфікував LAUD через те, що його пісня Head Under Water була раніше викладена в мережі, на його місце у фінал запросили також виконавця у стилі соул – Barleben. До кумедного – їхні манери виконання близькі, тільки у LAUD набагато більше сценічного досвіду.Важливо
29-річний Олександр Барлебен родом із Новограда-Волинського. Він почав підкорювати естрадний олімп у 2017 році, коли взяв участь у 8-му сезоні "Х-Фактора". Потім у 2021-му році артист намагався взяти участь у 11-му сезоні "Голосу країни", але жоден із суддів не повернув до нього крісло. Проте коли вони дізналися, що Олександр був волонтером в АТО і є екскапітаном СБУ (віддав службі 9 років), то запросили його брати участь у наступному сезоні.
Плюс: солодкоголосий хлопець із зовнішністю Тома Круза буквально гіпнотизує своїми синіми очима. Мінус у тому, що Олександр скрізь однаковий: він рівно співає своїм гарним голосом – не вистачає пристрасті, пориву, одкровення… чогось, що могло б виявити його характер. На конкурсі він виконає композицію Hear My Words, яку наразі приховує від громадськості.
Michael Soul
Michael Soul (Михайло Сосунов) — 25-річний білоруський співак — син професійних музикантів, лауреат безлічі конкурсів. Дворазовий лауреат Гран-прі конкурсу "Юні таланти Білорусі", півфіналіст восьмого сезону українського шоу "Голос країни". Фіналіст білоруського відбору на Євробачення у 2016 та 2019 роках. Мама була його першим педагогом із вокалу, виховувала сина на творчості своїх кумирів — Вітні Г’юстон, Мераї Кері, Елли Фіцджеральд, Етти Джеймс. Як бачимо, це все співачки, що й позначилося на творчості Михайла: у нього нескінченно приємний соул, помножений на дискоритм подібно до Modern Talking, але чим зачепити слухача?
Для цього Michael Soul робить радикальний жест — пише для конкурсу зловісно-містичний трек Demons ("Демони"). Там є жорсткі психоделічні синтезаторні пасажі й такі рядки, що "лякають": "Як щодо демонів у твоїй голові? Вони просто приходять уночі й лякають тебе зсередини. Глибоко всередині, дитинко. Ти відчуваєш цей запах, він із пекла? Запах гріхів, які хочете забути… Я твій демон".
Не скажу, що сильно нажахав, і на демона Michael не дуже схожий, але це додає гостроти треку, яка зовсім не завадить, для того щоб привернути увагу прискіпливого європейського слухача.
Wellboy
Антон Вельбой, він же Wellboy, за яким маячить мегамонстр продюсування Юрій Бардаш (Quest Pistols, "Гриби"), спільними зусиллями минулий рік зробили для себе проривним: треки "Гуси" і "Вишні" стали суперхітами.
Але як автора-самородка із села Грунь упакувати для західних слухачів?Важливо
Для нас Антон — суцільна милота, у його кліпі на тлі свійських птахів та хатинок Пирогова йдеться про Баха та Ріхтера, а в тексті використана оригінальна рима — "блюзу — блузу". Ми легко вловлюємо своєрідність цього 21-річного артиста.
Утім та ж Вєрка Сердючка, щоб нею перейнявся Захід, до 2007 року остаточно віддалилася від образу своєї в дошку провідниці та пішла у артфриковість. Тому її разом із запальною піснею Dancing lasha tumbai Європа сприйняла із захватом.
Чи зможе щось подібне створити Wellboy, не розтративши чарівності "хлопця з села Грунь"? Питання відкрите. Wellboy поки повідомив лише назву свого треку: Nozzy Bossy.
Kalush Orchestra
Реп-гурт Kalush із 27-річним лідером Олегом Псюком — самобутнє явище. Kalush — команда з трьох хлопців, кліпи якої у 2019 році набрали по 2 млн переглядів на Youtube. Але проєкт Kalush Orchestra свіжий, він з’явився лише місяць тому — це гурт із шести музикантів. Як і Alina Pash, вони намагаються об’єднати реп із фолком, тільки це ближче не до шаманських камлань, а до The No Smoking Orchestra Кустуриці. Контрабас і духові створюють колорит. Місяць тому хлопці виклали концертний кліп Shtomber Womber — все це непогано, але форма подачі сира. Чекаємо на конкурсний трек, відома тільки його назва — Stefania.
Cloudless
Поп-рок-електронний гурт Cloudless штурмує Євробачення вдруге. Вперше вони подавалися на Нацвідбір у 2020 році з піснею Drown Me Down, з якою посіли в першому півфіналі четверте місце і, відповідно, не потрапили у фінал.
Гурт заснований у 2017 році. Він отримав популярність завдяки пісні "Між світами", яка стала саундтреком до популярного серіалу "Школа". Їхні треки зазвучали в багатьох стрічках та шоу: "Папаньки", "Сидоренки-Сидоренки"; "Хата на тата", "Чотири весілля", "Зважені та щасливі".Важливо
Мінус: Cloudless ("Безхмарні") виробляють музичне повидло на кшталт "Дівчата, любіть нас, ми добрі". Те саме робить і Barleben. Це непогано, але все надто рівно, не вистачає стрижня, небезпеки, якогось чоловічого начала, який може зачепити.
Втім у трек для Євробачення-2022 Cloudless трохи додали цього, незважаючи на няшну назву композиції All be Alright ("Все буде добре"). Тут музиканти стали агресивнішими, наполегливішими — подібно до Imagine Dragons.
Як на мене, не було б зайвим доповнити приспів потужним хоровим ефектом. А от що дуже добре зроблено, так це драйвове гітарне соло у фіналі. Це найкраще, що "Безхмарні" записували: у цій пісні є гроза і заявка на перемогу.
Our Atlantic
Український індіколектив Our Atlantic утворився чотири роки тому. Our Atlantic ("Наша Атлантика") — це три музиканти: Віктор Байда — вокаліст і аранжувальник, Дмитро Бакал — сонграйтер та бас-гітарист, Олексій Биков — ударні. Після непоміченого дебютного англомовного альбому Pillow (2018), близького до синті-попу Pet Shop Boys, хлопці випустили значно успішніший україномовний альбом "Час розваг" (2020), де були фанк, соул і навіть елементи реггі, як в однойменній із альбомом пісні. Їхній плюс — професіоналізм. Мінус — їхня музика нагадує лежання на пляжі в літній сонячний день: начебто тепло й комфортно, але поступово стає нудно, тому що нічого не відбувається. Треба хоч пива випити, у волейбол пограти, до сусідок підкотити — словом, до конкурсного треку потрібно додати якусь подію. Сподіваємось, вона є у ще не представленому треку "Моя любов".