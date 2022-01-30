Чудова вісімка: фіналісти українського Нацвідбору Євробачення-2022 (фото, відео)

Євробачення-2022: розповідаємо, хто вийшов у фінал українського Нацвідбору та хто має шанси в травні полетіти в Турин.

Після тріумфального виступу нашої електрофолк-групи GO_A у Роттердамі на Євробаченні-2021 її вокалістка Катерина Павленко з музикантами стали національними героями, тому цього року в Україні на участь у Нацвідборі пісенного конкурсу заявки подали аж 284 учасники. Минулого тижня з них обрали 27, а цього — журі оголосило вісім фіналістів.

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Євробачення: хто вийшов у фінал українського Нацвідбору 2022

Alina Pash – Тіні забутих предків

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Stefania

Laud – Head Under Water

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любов

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

Фінал Нацвідбору відбудеться 12 лютого, переможець у травні вирушить до Турину — право проведення конкурсу для Італії здобув драйвовий рок-гурт Måneskin. Напевно, саме тому багато вже опублікованих треків виконавців з інших країн мають не попсовий, а роковий характер. Наприклад, болгари Intelligent Music Project представили хардову композицію Intention, а фіни The Rasmus виклали середньої тяжкості романтичний рок-трек Jezebel.

Щодо України, то в нас традиційно крен у бік етно, приблизно як у GO_A та Руслани. Тільки тепер часто з домішкою репу.

[ + – ] Чудова вісімка: фіналісти Нацвідбору Євробачення-2022

У представленій цього тижня вісімці фіналістів, на жаль, немає співачки Shy (Олександра Корягіна) — за інформацією джерел Фокуса в журі конкурсу, вона вилетіла через організаційні проблеми (перебувала за кордоном). Не обійшлося без скандалу: вже з відібраної вісімки оргкомітет вигнав виконавця LAUD. Пильні слухачі повідомили, що його трек Head Under Water був ще три роки тому викладений у мережу. LAUD замінили на Barleben. Але загалом жінки мають переконливіший вигляд.

Roxolana

[ + – ] Roxolana (Роксолана Сирота), фіналістка Нацвідбору Євробачення-2022

24-річна співачка Roxolana (Роксолана Сирота) народилася у Львові в родині лікарів. Здобула вищу юридичну освіту, але любов до пісні перемогла. У 2019 році потрапила в шоу "Голос країни", хоча швидко вилетіла з команди Потапа. Сьогодні за її спиною потужна продюсерська компанія Юрія Нікітіна Mamamusic. Записано дебютний альбом Ukraine Isс, є пара хітів: "Говори", "Очима".

Roxolana сама складає пісні. Композицію для Євробачення Girlzzzz, за її словами, написала, надихнувшись народною піснею "Летіла зозуля". Назва пісні походить від фрази Girls just wanna have fun (у перекладі з англ. "Дівчата хочуть просто повеселитися"). У треку виразно впізнається вплив суперхіта Rampampam 2021 року італійки Minelli, а в цілому пісня близька за форматом до "Шуму" GO_A, тільки половина композиції йде англійською, половина — українською. При цьому "народна" хорова частина в приспіві теж виконується англійською, що створює дивне враження: хор звучить майже як імені Верьовки, а коли дослухаєшся — слова "інгліш".

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У середині трихвилинного треку артистка також відтворює щось на кшталт репу — теж українською та англійською. Сумна "Зозуля" трансформувалася в "дівчата хочуть повеселитися". Таке, звісно, і хлопцям зайде, тож композиція доволі вдало сконструйована під Євробачення. Та чи вистачить артистці, яка на естрадному небосхилі з’явилася торік, енергії, щоб перемогти? Відповідь отримаємо під час її виступу наживо у фіналі 12 лютого.

Щодо яскравих костюмів, дизайну та подачі, у Roxolana все креативно. Один мінус — якась невизначеність образу: від пісні до пісні артистка дуже різна, складно відповісти на просте запитання, що в ній головне, яка ідея. Хоча, зрозуміло, над усім цим нависнув образ тезки співачки, тієї самої — історичної Роксолани — сексуальної хижачки, інтелектуалки, яка мала величезний вплив на турецького султана та його підданих.

Alina Pash

[ + – ] Аліна Паш, фіналістка Нацвідбору Євробачення-2022

28-річна Аліна Паш народилася в закарпатському селі Буштино. Батько — поліцейський, мати — вчителька музики та хореографії. З 19 років співачка штурмує столицю. Вийшла у фінал шостого сезону "X-фактора" з шикарним блюзом At Last Etta James. Красуня Паш тоді видавалася білою та пухнастою, але коли почала складати етнореп, то стала нагадувати темну лісову чарівницю, а її пасажі — чаклунські заклинання.

На сьогодні має три альбоми, десять кліпів. В арсеналі є також дуетні композиції: "Падло" з Аlyona Аlyona та "Перша леді" з Pianoboy. У 2019 році Аліна об’єднала під час виступу на честь Дня Незалежності України реп та гімн нашої країни, де були такі рядки: "І бачу я сильних жінок, які за собою ведуть".

Плюси: виробила яскравий стиль, що поєднує хіпхоп із шаманським камланням. Як у її композиції Bosorkanya: "Сусіди ся хрестили, хрестили, хрестили, коли пусте відро через вулицю носила. Сусіди ся бояли, бояли, бояли, бо я коло хижі чорних коту аж п’ять мала" (на русинському діалекті). Чорні коти, порожні відра, варіння чарівного коріння — весь чародійський набір.

Мінуси: етнореп може бути надто складним для сприйняття, утім Аліна має шанс пробитися до Італії, якщо вона віднайде просту, неперевантажену музичну форму для його подачі.

Barleben

[ + – ] Barleben (Олександр Барлебен), фіналіст Нацвідбору Євробачення-2022

Після того, як оргкомітет Нацвідбору Євробачення-2022 дискваліфікував LAUD через те, що його пісня Head Under Water була раніше викладена в мережі, на його місце у фінал запросили також виконавця у стилі соул – Barleben. До кумедного – їхні манери виконання близькі, тільки у LAUD набагато більше сценічного досвіду.

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29-річний Олександр Барлебен родом із Новограда-Волинського. Він почав підкорювати естрадний олімп у 2017 році, коли взяв участь у 8-му сезоні "Х-Фактора". Потім у 2021-му році артист намагався взяти участь у 11-му сезоні "Голосу країни", але жоден із суддів не повернув до нього крісло. Проте коли вони дізналися, що Олександр був волонтером в АТО і є екскапітаном СБУ (віддав службі 9 років), то запросили його брати участь у наступному сезоні.

Плюс: солодкоголосий хлопець із зовнішністю Тома Круза буквально гіпнотизує своїми синіми очима. Мінус у тому, що Олександр скрізь однаковий: він рівно співає своїм гарним голосом – не вистачає пристрасті, пориву, одкровення… чогось, що могло б виявити його характер. На конкурсі він виконає композицію Hear My Words, яку наразі приховує від громадськості.

Michael Soul

[ + – ] Michael Soul (Михайло Сосунов), фіналіст Нацвідбору Євробачення-2022

Michael Soul (Михайло Сосунов) — 25-річний білоруський співак — син професійних музикантів, лауреат безлічі конкурсів. Дворазовий лауреат Гран-прі конкурсу "Юні таланти Білорусі", півфіналіст восьмого сезону українського шоу "Голос країни". Фіналіст білоруського відбору на Євробачення у 2016 та 2019 роках. Мама була його першим педагогом із вокалу, виховувала сина на творчості своїх кумирів — Вітні Г’юстон, Мераї Кері, Елли Фіцджеральд, Етти Джеймс. Як бачимо, це все співачки, що й позначилося на творчості Михайла: у нього нескінченно приємний соул, помножений на дискоритм подібно до Modern Talking, але чим зачепити слухача?

Для цього Michael Soul робить радикальний жест — пише для конкурсу зловісно-містичний трек Demons ("Демони"). Там є жорсткі психоделічні синтезаторні пасажі й такі рядки, що "лякають": "Як щодо демонів у твоїй голові? Вони просто приходять уночі й лякають тебе зсередини. Глибоко всередині, дитинко. Ти відчуваєш цей запах, він із пекла? Запах гріхів, які хочете забути… Я твій демон".

Не скажу, що сильно нажахав, і на демона Michael не дуже схожий, але це додає гостроти треку, яка зовсім не завадить, для того щоб привернути увагу прискіпливого європейського слухача.

Wellboy

[ + – ] Wellboy (Антон Вельбой), фіналіст Нацвідбору Євробачення-2022

Антон Вельбой, він же Wellboy, за яким маячить мегамонстр продюсування Юрій Бардаш (Quest Pistols, "Гриби"), спільними зусиллями минулий рік зробили для себе проривним: треки "Гуси" і "Вишні" стали суперхітами.

Але як автора-самородка із села Грунь упакувати для західних слухачів?

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Для нас Антон — суцільна милота, у його кліпі на тлі свійських птахів та хатинок Пирогова йдеться про Баха та Ріхтера, а в тексті використана оригінальна рима — "блюзу — блузу". Ми легко вловлюємо своєрідність цього 21-річного артиста.

Утім та ж Вєрка Сердючка, щоб нею перейнявся Захід, до 2007 року остаточно віддалилася від образу своєї в дошку провідниці та пішла у артфриковість. Тому її разом із запальною піснею Dancing lasha tumbai Європа сприйняла із захватом.

Чи зможе щось подібне створити Wellboy, не розтративши чарівності "хлопця з села Грунь"? Питання відкрите. Wellboy поки повідомив лише назву свого треку: Nozzy Bossy.

Kalush Orchestra

[ + – ] Kalush Orchestra, финалисты Нацотбора Евровидения-2022

Реп-гурт Kalush із 27-річним лідером Олегом Псюком — самобутнє явище. Kalush — команда з трьох хлопців, кліпи якої у 2019 році набрали по 2 млн переглядів на Youtube. Але проєкт Kalush Orchestra свіжий, він з’явився лише місяць тому — це гурт із шести музикантів. Як і Alina Pash, вони намагаються об’єднати реп із фолком, тільки це ближче не до шаманських камлань, а до The No Smoking Orchestra Кустуриці. Контрабас і духові створюють колорит. Місяць тому хлопці виклали концертний кліп Shtomber Womber — все це непогано, але форма подачі сира. Чекаємо на конкурсний трек, відома тільки його назва — Stefania.

Cloudless

[ + – ] Cloudless, фіналісти Нацвідбору Євробачення-2022

Поп-рок-електронний гурт Cloudless штурмує Євробачення вдруге. Вперше вони подавалися на Нацвідбір у 2020 році з піснею Drown Me Down, з якою посіли в першому півфіналі четверте місце і, відповідно, не потрапили у фінал.

Гурт заснований у 2017 році. Він отримав популярність завдяки пісні "Між світами", яка стала саундтреком до популярного серіалу "Школа". Їхні треки зазвучали в багатьох стрічках та шоу: "Папаньки", "Сидоренки-Сидоренки"; "Хата на тата", "Чотири весілля", "Зважені та щасливі".

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Мінус: Cloudless ("Безхмарні") виробляють музичне повидло на кшталт "Дівчата, любіть нас, ми добрі". Те саме робить і Barleben. Це непогано, але все надто рівно, не вистачає стрижня, небезпеки, якогось чоловічого начала, який може зачепити.

Втім у трек для Євробачення-2022 Cloudless трохи додали цього, незважаючи на няшну назву композиції All be Alright ("Все буде добре"). Тут музиканти стали агресивнішими, наполегливішими — подібно до Imagine Dragons.

Як на мене, не було б зайвим доповнити приспів потужним хоровим ефектом. А от що дуже добре зроблено, так це драйвове гітарне соло у фіналі. Це найкраще, що "Безхмарні" записували: у цій пісні є гроза і заявка на перемогу.

Our Atlantic

[ + – ] Our Atlantic, фіналісти Нацвідбору Євробачення-2022

Український індіколектив Our Atlantic утворився чотири роки тому. Our Atlantic ("Наша Атлантика") — це три музиканти: Віктор Байда — вокаліст і аранжувальник, Дмитро Бакал — сонграйтер та бас-гітарист, Олексій Биков — ударні. Після непоміченого дебютного англомовного альбому Pillow (2018), близького до синті-попу Pet Shop Boys, хлопці випустили значно успішніший україномовний альбом "Час розваг" (2020), де були фанк, соул і навіть елементи реггі, як в однойменній із альбомом пісні. Їхній плюс — професіоналізм. Мінус — їхня музика нагадує лежання на пляжі в літній сонячний день: начебто тепло й комфортно, але поступово стає нудно, тому що нічого не відбувається. Треба хоч пива випити, у волейбол пограти, до сусідок підкотити — словом, до конкурсного треку потрібно додати якусь подію. Сподіваємось, вона є у ще не представленому треку "Моя любов".