Без Хаматовой: в Госдуме РФ предложили вырезать из фильмов сцены с "актерами-предателями"

Депутат Сергей Соловьев считает, что из кино надо удалить "слова и эпизоды" артистов, которые высказались против военной агрессии РФ и поддержали Украину. В таком случае "под нож" пойдут Артур Смольянинов, Дмитрий Назаров и другие.

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Член комитета Государственной Думы РФ по культуре Сергей Соловьев предложил вырезать из российских фильмов все сцены с участием актеров, выступивших против военной агрессии РФ. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Российский депутат, в частности, подчеркнул, что такое "важное общественно-политическое решение" надо принимать "с учетом мнения граждан". При этом он назвал артистов, выступивших против военной агрессии Москвы, "предателями".

"Я считаю, что внедрять практику вырезать из фильмов слова и эпизоды актеров-предателей необходимо после проведения опроса и общественного обсуждения по этому вопросу. Мое личное мнение по этому вопросу: да, необходимо", — подчеркнул он.

По словам Соловьева, монтаж давно выпущенных кинолент должен происходить таким образом, чтобы "резко не снижать их качество и содержание".

Кто из российских актеров выступил против вторжения в Украину?

Артур Смольянинов ("9 рота", "Жара", "Елки") в интервью российской журналистке Катерине Гордеевой, которое вышло 28 апреля 2022 года, высказался в поддержку Украины. При этом он уточнил, что долгое время оставался аполитичным и не верил в протесты.

В октябре 2022 года в России завели на артиста административное дело о "дискредитации" ВС РФ.

Уже в начале этого года Смольянинов заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. После этого Министерство юстиции РФ объявило его "иностранным агентом".

[ + – ] Артура Смольянинова признали в РФ "иноагентом" Фото: Скриншот

Чулпан Хаматова ("Страна глухих", "Дети Арбата", "Доктор Живаго")

После российского вторжения в Украину актриса выехала вместе с детьми в Латвию. Она объяснила, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму" по новой уголовной статье о "дискредитации" российской армии. В то же время ее благотворительный фонд "Подари жизнь" продолжил работу в РФ.

В апреле 2022 она также приняла участие в антивоенном митинге "Русский голос против войны" в Риге.

[ + – ] Чулпан Хаматова на проукраинском митинге в Риге

В пятницу 13 января художественный руководитель Московского худтеатра им. Чехова Константин Хабенский уволил актера Дмитрия Назарова (сериал "Кухня") и его жену Ольгу Васильеву. Причиной стали антивоенные высказывания артиста, а также "антироссийские настроения".

[ + – ] Дмитрия Назарова уволили из театра

Рената Литвинова

Актриса и режиссер Рената Литвинова ("Настройщик", "Мне не больно", "Последняя сказка Риты") покинула территорию страны сразу после вторжения России в Украину.

[ + – ] Рената Литвинова воздержалась от резких высказываний Фото: Скриншот

Однако позже, находясь в Париже, о полномасштабной войне она высказалась достаточно обтекаемо, хотя при этом уточнила, что в Москву возвращаться пока не планирует.