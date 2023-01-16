Без Хаматовой: в Госдуме РФ предложили вырезать из фильмов сцены с "актерами-предателями"
Депутат Сергей Соловьев считает, что из кино надо удалить "слова и эпизоды" артистов, которые высказались против военной агрессии РФ и поддержали Украину. В таком случае "под нож" пойдут Артур Смольянинов, Дмитрий Назаров и другие.
Член комитета Государственной Думы РФ по культуре Сергей Соловьев предложил вырезать из российских фильмов все сцены с участием актеров, выступивших против военной агрессии РФ. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Российский депутат, в частности, подчеркнул, что такое "важное общественно-политическое решение" надо принимать "с учетом мнения граждан". При этом он назвал артистов, выступивших против военной агрессии Москвы, "предателями".
"Я считаю, что внедрять практику вырезать из фильмов слова и эпизоды актеров-предателей необходимо после проведения опроса и общественного обсуждения по этому вопросу. Мое личное мнение по этому вопросу: да, необходимо", — подчеркнул он.
По словам Соловьева, монтаж давно выпущенных кинолент должен происходить таким образом, чтобы "резко не снижать их качество и содержание".
Кто из российских актеров выступил против вторжения в Украину?
Артур Смольянинов ("9 рота", "Жара", "Елки") в интервью российской журналистке Катерине Гордеевой, которое вышло 28 апреля 2022 года, высказался в поддержку Украины. При этом он уточнил, что долгое время оставался аполитичным и не верил в протесты.
В октябре 2022 года в России завели на артиста административное дело о "дискредитации" ВС РФ.
Уже в начале этого года Смольянинов заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. После этого Министерство юстиции РФ объявило его "иностранным агентом".
Чулпан Хаматова ("Страна глухих", "Дети Арбата", "Доктор Живаго")
После российского вторжения в Украину актриса выехала вместе с детьми в Латвию. Она объяснила, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму" по новой уголовной статье о "дискредитации" российской армии. В то же время ее благотворительный фонд "Подари жизнь" продолжил работу в РФ.
В апреле 2022 она также приняла участие в антивоенном митинге "Русский голос против войны" в Риге.
В пятницу 13 января художественный руководитель Московского худтеатра им. Чехова Константин Хабенский уволил актера Дмитрия Назарова (сериал "Кухня") и его жену Ольгу Васильеву. Причиной стали антивоенные высказывания артиста, а также "антироссийские настроения".
Рената Литвинова
Актриса и режиссер Рената Литвинова ("Настройщик", "Мне не больно", "Последняя сказка Риты") покинула территорию страны сразу после вторжения России в Украину.
Однако позже, находясь в Париже, о полномасштабной войне она высказалась достаточно обтекаемо, хотя при этом уточнила, что в Москву возвращаться пока не планирует.