Без Хаматової: у Держдумі РФ запропонували вирізати з фільмів сцени з "акторами-зрадниками"

Депутат Сергій Соловйов вважає, що з кіно треба видалити "слова й епізоди" артистів, які висловилися проти військової агресії РФ і підтримали Україну. У такому разі "під ніж" підуть Артур Смольянінов, Дмитро Назаров та інші.

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Член комітету Державної Думи РФ із питань культури Сергій Соловйов запропонував вирізати з російських фільмів усі сцени за участю акторів, які виступили проти військової агресії РФ. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

Російський депутат, зокрема, наголосив, що таке "важливе суспільно-політичне рішення" треба ухвалювати "з урахуванням думки громадян". Водночас він назвав артистів, які виступили проти військової агресії Москви, "зрадниками".

"Я вважаю, що впроваджувати практику вирізати з фільмів слова й епізоди акторів-зрадників необхідно після проведення опитування та громадського обговорення щодо цього питання. Моя особиста думка з цього питання: так, необхідно", — наголосив він.

За словами Соловйова, монтаж давно випущених кінострічок має відбуватися так, щоб "різко не знижувати їхню якість і зміст".

Хто з російських акторів виступив проти вторгнення в Україну?

Артур Смольянінов ("9 рота", "Жара", "Ялинки") в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, яке вийшло 28 квітня 2022 року, висловився на підтримку України. Водночас він уточнив, що довго залишався аполітичним і не вірив у протести.

У жовтні 2022 року в Росії порушили на артиста адміністративну справу про "дискредитацію" ЗС РФ.

Вже на початку цього року Смольянінов заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України. Після цього Міністерство юстиції РФ оголосило його "іноземним агентом".

[ + – ] Артура Смольянінова визнали в РФ "іноагентом" Фото: Скриншот

Чулпан Хаматова ("Країна глухих", "Діти Арбата", "Доктор Живаго")

Після російського вторгнення в Україну акторка виїхала разом із дітьми в Латвію. Вона пояснила, що боїться повертатися в Росію, щоб "не втратити совість" і "не сісти у в'язницю" за новою кримінальною статтею про "дискредитацію" російської армії. Водночас її благодійний фонд "Подаруй життя" продовжив роботу в РФ.

У квітні 2022 року вона також взяла участь в антивоєнному мітингу "Російський голос проти війни" в Ризі.

[ + – ] Чулпан Хаматова на проукраїнському мітингу в Ризі

У п'ятницю, 13 січня, художній керівник Московського худтеатру ім. Чехова Костянтин Хабенський звільнив актора Дмитра Назарова (серіал "Кухня") та його дружину Ольгу Васильєву. Причиною стали антивоєнні висловлювання артиста, а також антиросійські настрої.

[ + – ] Дмитра Назарова звільнили з театру

Рената Литвинова

Акторка та режисерка Рената Литвинова ("Настроювач", "Мені не боляче", "Остання казка Рити") залишила територію країни одразу після вторгнення Росії в Україну.

[ + – ] Рената Литвинова утрималася від різких висловлювань Фото: Скриншот

Однак пізніше, перебуваючи в Парижі, про повномасштабну війну вона висловилася досить обтічно, хоча водночас уточнила, що до Москви повертатися поки що не планує.