Законопроект 5600 - негативный сигнал для инвесторов телеком рынка

За последние 5 лет мобильные операторы инвестировали свыше 74 млрд грн в 3G/4G сети и обеспечили 4G покрытие для 89% населения Украины. Однако дальнейшее развитие новых технологий может затормозиться из-за планов Правительства повысить рентную плату за радиочастоты и нежелание отменить на законодательном уровне повышающие коэффициенты, которые применяются к ренте

В октябре 2019 года во время Инвестиционного форума в Мариуполе мобильные операторы подписали с Правительством Меморандум о преодолении цифрового разрыва между городами и селами. Правительство обязалось содействовать этому, в том числе принять отдельный закон о четырехлетнем моратории на повышение фискальной нагрузки на отрасль.

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Мобильные операторы выполняют свои обязательства и за последние 5 лет инвестировали свыше 74 млрд грн в развитие 3G/4G сетей, что обеспечило возможность доступа к 4G для 89% населения Украины. Тогда как законопроект о недопущении увеличения фискальной нагрузки на отрасль до сих пор не представлен на рассмотрение Верховной Рады. Вместо этого, в законопроекте 5600 предлагается очередное повышение рентной платы за радиочастоты на 5%, а также зафиксированы повышающие коэффициенты за концентрацию радиоспектра и фрагментированный спектр, которые внедрялись как временная мера для стимулирования перераспределения частот (рефарминг).

Как считает Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстар, "в условиях глобального финансового кризиса и падения рынков из-за Covid, важно создавать механизмы для перезагрузки экономики государства, в частности — инвестиционных стимулов. Это особенно касается телеком отрасли, которая является инфраструктурой, и от нее зависит развитие экономики и функционирование тысяч предприятий."

Увеличение рентной платы за радиочастоты и повышающие коэффициенты могут негативно отразиться на дальнейшем развитии телеком отрасли:

Дополнительная фискальная нагрузка на отрасль противоречит обязательствам Правительства по Меморандуму 2019 года и может затормозить развитие 4G в сельской местности и на автодорогах.

Рентная плата за радиочастоты, которые используются для связи 2G, 3G, 4G – самая высокая. К этим частотам также применяются предусмотренные законопроектом повышающие коэффициенты. Из-за индексации рентной платы и нерешенности вопроса о повышающих коэффициентах, телеком оператор Киевстар вынужден будет платить 125 млн грн ежегодно дополнительных налоговых платежей. Эта сумма эквивалентна обеспечению связью 4G как минимум 150 сел.

Развитие новых мобильных технологий, в частности 5G, требует покупки новых частот. Однако система повышающих коэффициентов, которая продолжает "вымывать" финансовый ресурс компании, делает подобные кейсы непривлекательными. То есть под вопросом потенциальные аукционы на частоты 2100 МГц, 700 МГц, 3500 МГц, которые могли бы принести государственному бюджету миллиарды гривен дополнительных поступлений только от платы за лицензии и ежегодной платы за спектр, который сейчас принадлежит государству и не используется. Фактически вместо того, чтобы зарабатывать на спектральных активах, государство ежемесячно теряет десятки миллионов.

Согласно официальным данным Государственной налоговой службы Украины, телеком отрасль даже без индексации ренты стабильно уже 4 года подряд наращивает суммы налогов на 1–2 млрд грн в год. Так Киевстар за 2020 год уплатил налогов и сборов на сумму свыше 9 млрд. грн.

В Украине сохраняются одни из самых дешевых в мире тарифов за услуги мобильной связи. Например, по результатам 2020 года относительно этого показателя Украина на 135 месте в мире между Угандой и Ганой. Однако из-за инфляции, подорожания электроэнергии, роста операционных затрат, налоговой нагрузки и необходимости увеличивать инвестиции телеком индустрии становится все сложнее удерживать настолько низкие цены.

"Помощь государству в развитии основ для цифровизации, развитие новых технологий в неприбыльных, малонаселенных и отдаленных районах требует от мобильных операторов постоянного поиска источников доходов для инвестиций и их возврата в будущем. Поэтому мы просим Правительство придерживаться обязательств, которые были предоставлены мобильным операторам, а народных депутатов Украины – во время рассмотрения законопроекта 5600 не поддерживать положения, которые могут затормозить развитие телеком отрасли", — говорит Александр Когут.