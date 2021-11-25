Квантовые гаджеты почти в кармане: ученые создали материал для электроники будущего

Сочетание двух противоположных свойств полученного вещества поможет устранить ошибки в квантовых компьютерах. Это сделает нас на шаг ближе к созданию стабильных квантовых систем, считают исследователи.

Физики из Университета Аалто в Финляндии получили ультратонкий двухслойный материал, который обладает квантовыми свойствами и может быть использован в электронных устройствах нового поколения. Об этом исследовании пишет портал Phys.org.

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Как правило, для создания подобных материалов требуются дорогостоящие редкоземельные металлы, однако ученые нашли альтернативу. По словам исследователей, новое соединение способно обеспечить создание оригинальной платформы для квантовых вычислений и ускорить разработки в этой области. При этом его относительно легко изготовить.

Команда пыталась создать спиновую (от англ. spin — вращение, — ред.) жидкость — это одно из магнитных состояний вещества, которое отличается особыми импульсами элементарных частиц при низких температурах. Как правило, для этого создают один слой из дисульфида тантала толщиной в один атом, но в процессе обработки появляются двухслойные "островки" вещества.

Ученые обнаружили, что в следствии взаимодействия между двумя слоями этих "островков" возникает явление, известное как эффект Кондо, приводящее к запутанному состоянию материи и появлению системы с тяжелыми фермионами — частицами, в которых электроны ведут себя так, будто они намного тяжелее, чем есть на самом деле. Их используют в исследовании квантовых свойств материалов. Например, материалы с тяжелыми фермионами могут действовать как топологические сверхпроводники, подходящие для создания более устойчивых кубитов и снижения вероятности ошибок в квантовых компьютерах.

"Изучению сложных квантовых материалов препятствуют свойства природных соединений. Наша цель — создать искусственные дизайнерские материалы, которые можно легко настраивать и контролировать извне, чтобы расширить диапазон экзотических явлений, которые могут быть реализованы в лаборатории", — рассказал профессор Питер Лильерот.

Хотя оба слоя состоят из сульфида тантала, они имеют разные особенности. Один из них демонстрирует свойства металла и проводит электроны, другой же запирает их в стабильной атомарной решетке. Их сочетание приводит к появлению тяжелых ферминов.

"Создание такого материала в реальности принесло бы огромную пользу, если бы системы с тяжелыми фермионами можно было легко внедрять в электрические устройства и настраивать извне", — добавил Вилиам Ваньо, ведущий автор исследования.

Ученые подчеркнули, что двухслойный материал поможет исследовать так называемую квантовую критичность, когда вещество начинает переходить из одного квантового состояния в другое. В промежутке между ними вся система сильно реагирует на малейшие изменения в окружающей среде и может превратиться в еще более экзотическую квантовую материю.

"В будущем мы изучим, как система реагирует на вращение каждого листа относительно другого, и попытаемся изменить связь между слоями, чтобы настроить материал на квантовое критическое поведение", — поделился планами Питер Лильерот.

Ранее в Китае создали два квантовых компьютера в 10 млн раз мощнее любого суперкомпьютера. Одна из систем основана на сверхпроводниках, а другая — на передаче информации при помощи света.

Писали также о разработке ловушки из лазеров и магнитов для стабильной работы квантовых компьютеров. При помощи новой технологии британским ученым удалось сохранить кубиты на рекордно долгий срок.